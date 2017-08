KOMMENTAR: Du får ikke sannheten om skatt

Kommentar ARENDAL (VG) Skatt er blitt viktigst i årets valgkamp. Men krangelen er så intens at partene ikke tør å fortelle deg fakta.

– Erna og Jonas er i ferd med å gjøre skattedebatten til noe religiøst, sa Knut Arild Hareide under partilederdebatten i Arendal mandag kveld.

Han har et poeng. Skatt får frem forskjellen på blå og rød. Jonas Gahr Støre har lovet 15 milliarder i skatteøkning. Erna Solberg derimot, lover å senke skattene. Å formulere hva som skiller de to på tema som helse og skole, det er mye vanskeligere. Derfor prøver begge å forsterke en illusjon om et skattemessig Jutulhogg. Særlig snakkes det om formuesskatt. Dette er skatten både venstre- og høyresiden holder helligst for tiden.

At formuesskatten er blitt et symbol på urettferdighet for begge sider, er litt komisk. I virkeligheten betyr skatten mye mindre enn engasjementet tilsier. At formuesskatten skal være så viktig for bærekraften til velferdsstaten, må bero på en regnefeil. Skatten dekker mindre enn 1 prosent av statens utgifter. At den er viktig for utjevning mellom folk, er en overdrivelse. Da er utdanning og velferd mye mer sentralt. At næringslivets eiere blør under dette skattetrykket, er en like stor overdrivelse. Rimi Hagen og mange med ham har blitt rike - med formuesskatt.

Men at de rikeste blir enda rikere, hvorfor skal vi hisse oss voldsomt opp over det? Vi andre blir jo også rikere. Ting som «utbytte» er ikke sleipt. Det er lønn til folk som tar risiko med egne penger. Men selvsagt skal også rikinger betale skatt. Vi trenger skatteinntekter til å finansiere et byråkrati som står på tå hev for næringslivet. Norge har verdens mest profesjonelle byråkrater som gir oss ting som supre eksportavtaler og innfløkte veterinærsertifikater som gjør at norske oppdrettere kan selge fisken sin i land som Iran. De ville ikke klart det alene.

Så må vi velge da, hva slags skatter vi skal kreve inn. Alle skatter har negative sider, vi må ta de minst dårlige. Og formuesskattens ulemper er mindre enn for mange andre skatter. Den hemmer ikke verdiskapning slik som skatt på utbytte og arbeid. Og antakelig synes mange næringslivsfolk det er verre å ikke ha en skikkelig vei å frakte varene på, enn å betale formuesskatt.

Men slike nyanser forhindrer ikke at venstresiden durer på med de rike nullskatteyterne, og at høyresiden snakker om tyningen av arbeidsplasser. Debatten er blitt så polarisert at partene ikke er i stand til å gi motparten ett eneste poeng. Jeg har spurt folk på venstresiden om de i det minste kan skimte problemene med skatten, argumenter som at utenlandske eiere favoriseres. Innvendingene mot skatten er jo tidligere kommet til og med fra deres egne, som Roar Flåthen og selveste Trond Giske. Men nå får jeg ikke noe skikkelig svar.

Jeg har spurt folk på høyresiden om de ikke ser problemet med at rikinger ikke skal betale en døyt i skatt. Da får jeg et langt foredrag om at nullskatteytere er helt vanlig, se på alle de fattige pensjonistene. Eventuelt får jeg høre at nullskatteytere egentlig ikke finnes, fordi alle betaler moms, avgifter og andre skatter.

Men hva med de rikingene VG har skrevet om, for eksempel Rimi-Hagen? Hagen-familien eier selskaper som er så innbringende at de har mer enn nok til å betale regningen. De trenger ikke ta opp lån, selskaper «tappes» ikke. Det Hagen-familien derimot er et godt eksempel på, er at den ganske særnorske formuesskatten fører til skatteflukt. Døtrene er blitt sveitsere. Og norske politikere frykter med rette utflytting. De ønsker at norsk kapital sluses inn i eget næringsliv, ellers hadde de ikke holdt seg med ting som Innovasjon Norge og diverse såkornfond. Men så er det jo slik da, at Hagen-familien fortsatt plasserer pengene sine i norske selskap. Det kan nok endre seg i neste generasjon, om ungene får sveitsisk nettverk.

Når de svenske sosialdemokratene likevel fjernet formueskatten, så var det neppe for å være snill med rikingene. De mente som franskmennene, at ulempene ved skatten var større enn godene. Og det kan diskuteres. I stedet for å snakke om rikinger på Vestkanten, kan vi heller undersøke hvordan vi kan forbedre formuesskatten.

I partilederdebatten i Arendal sa Jonas Gahr Støre at han går til valg på å sette opp skattene fordi det er rettferdig og fordi Norge går mot dårligere tider. Erna Solberg svarte at slik svarer en mann som mangler virkemidler. «Som om jeg skulle sagt det selv», tenkte sikkert Erna. «Som om jeg skulle sagt det selv», tenkte sikkert Jonas. For det var godt sagt. Begge har rett. Skatten bør både opp. Og ned.

En ide kan være å beholde formuesskatten, men i en redusert form, samtidig som vi kutter i den særegne, norske rabatten vi gir boligeierne. Slik vinner verken Erna eller Jonas debatten. Men skatten er jo ikke til for dem.