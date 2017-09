KOMMENTAR: Derfor vinner Trygve valget

Kommentar LØTEN (VG) Det er typisk norsk å bli sur på staten. Men det er snik-sentraliseringen som gjør at folk stemmer Sp.

- Folk føler seg oversett, overkjørt, umyndiggjort, sier Sp-Trygve Slagsvold Vedum. Jeg møter ham i Meieriveien i Løten i Hedmark, vegg i vegg med Arbeiderpartiets valgkampstand. Og derfra lekker det velgere. Folk kommer bort og forteller om overgang til Sp. De nevner hjemmesykepleien, rovdyr på tunet og ungdom som drar.

Sp ligger an til en dobling. Slagsvold Vedum tror det er fordi partiet tør å stå for ting. Selv skårer han poeng på å le av politikere som jåler seg med ord som «havrom» og «innovasjonskraft». Det er treffende. I hjemfylket har han sett målinger opp mot 30-tallet. Noe har skjedd i det gamle, røde fylket hvor industriarbeiderne mislikte bøndene. I år styrer Aps andrekandidat Nils Kristen Sandtrøen mot Stortingsplass. Som broren Per Martin. Men han for Sp. Det er ikke lenger arbeidsfolk mot traktorelite.

Men det er så absolutt by mot land. - Det kjøres grønnkål til Oslo for at byfolket skal få det i smoothien sin, sier SVs Hilde Mari Bjørke. - Vi vil flytte Vidar Helgesen over til SV, sier Frp's Tor Andre Johnsen. Slagsvold Vedum høyner med fortellingen om en kinesisk milliardær som vil kjøpe opp jord i Stange.

De er breiale til å føle seg overkjørt. Hva består distriktsopprør egentlig i? Adresseavisen intervjuet nylig 47 ordførere. Sp-ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal fremhevet regjeringens opprettelse av Nye Veier. Røyrvik-ordfører Hans Oskar Devik (Sp) ga tommel opp for regjeringens snøskuter-ja. Ap-ordfører Ola Øie i Rennebu gledet seg over kommunesammenslåing.

Det er ikke kommunesammenslåing som er det egentlige problemet. Det er tjenestene. Norge er det landet i verden hvor staten trer mest inn i folks liv. Staten tar seg av alt fra barnepass, eldre, skole og helse. Vi er mye mer avhengig av offentlig velferd enn bare for noen tiår tilbake, da norske kvinner marsjerte inn i arbeidslivet.

Og de nasjonale politikerne lover oss stadig flere rettigheter. I valget kjøres det på med standarder, mål, tiltak, lovverk, individuelle retter. Det høres fint ut. Men problemet er at overstyringen og løftene ødelegger for de ansatte lokalt, som egentlig kan dette best. Og folk blir skuffet. De ikke få tak i alle de tjenestene de er lovet.

Og det er alvorlig. For her blir den norske tilliten til. Det høye norske tillitsnivået vedtas ikke på regjeringskonferanse. Tillit er nært knyttet til tjenester, og den er høy fordi folk har hatt en tilgjengelig velferdsstat som de har følt at de kan påvirke.

Men velferdsstaten eser ut i byråkrati og kontroll. Oljemilliardene gjør det verre. Vi plusser på med offentlig ansatte. Og de produserer stadig flere nasjonale mål og standarder som pålegges underliggende etater og kommuner. Produktivitetskommisjonen beskriver en utvikling hvor politikerne i et forsøk på å ta tilbake den politiske kontrollen og tekkes velgerne, begynner å detaljstyre. Det er ineffektivt, fører til dobbeltarbeid og ødelegger kommunenes fortrinn. På helseområdet økte antallet statlige forskrifter fra 16 stk. i 1999 til 56 ti år etter. Produktivitetskommisjonen beskriver en eksplosiv økning i antall mål i departementenes tildelingsbrev til etatene under.

Og det er irriterende å ikke kunne ringe NAV lokalt, når du vet de ansatte sitter der. Det kan være ydmykende å måtte gå via et callsenter i Oslo for å få nytt førerkort. For ansatte må det være frustrerende å stå der uten ekstrahjelp, fordi det finnes en statlig norm som sier at det skal være likt i alle klasser. Likeså for legen, som heller enn å basere seg på erfaring og fagkunnskap, må krysse av på en liste over stadig flere statlig bestemte mål.

Slik oppstår mangel på fastleger, som VG har omtalt i det siste. Den statlige overstyringen fører nemlig til ansatte som ikke får være på folks parti. Og da sitter familien på barnevernskontoret plutselig der og føler seg mer og mer som en brysom kunde.

Så vær obs når Erna Solberg og Jonas Gahr Støre flyr rundt i valgkampen og lover «øremerkede midler». Det betyr sentralisering. Og her tror jeg vi nærmer oss litt av forklaringen på Trygve Slagsvold Vedums suksess. Det er oppmagasinert frustrasjon for det mange kaller stoppeklokketyranni og målstyring. Nå har slike politiske program mange gode sier, som at budsjettene ikke sprekker og mål om likeverdig behandling. Men det som skulle være effektivisering, blir et byråkratisk mareritt når en etat pålegges 500 ulike statlige delvis motstridende mål. Det skjedde faktisk, med Forskningsrådet.

Det er den oljesmurte snik-sentraliseringen som gjør at Slagsvold Vedum blir valgets vinner. Bare dumt da, at han skal slå seg sammen med to av sentraliseringens store forkjempere. Han får prøve å øremerke Sv og Ap. Det liker de jo så godt.