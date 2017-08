KOMMENTAR: Den norske trygdebomben

Kommentar Jonas Gahr Støre tar opp valgkampens viktigste sak. Det er synd så få hører etter.

For Ap-leder Støre snakker om Norges største utfordring: At stadig flere ikke jobber, men havner på trygd. Det Støre egentlig beskriver er en trygdebombe under velferdsstaten. Og tapte muligheter for tusener av nordmenn.

Nesten en tredel av oss står utenfor jobb. I går pekte samfunnsøkonom, tidligere sentralbanksjef på Island og Ap-medlem Svein Harald Øygard på problemet i en kronikk i VG. Norge har for første gang i moderne tid en mindre andel av befolkningen i jobb enn noe annet land i Nord-Europa.

Vår høye sysselsettingsandel var landets adelsmerke. Men nå faller andelen av menn rundt 30 år ut av arbeidslivet i rekordfart. I Sverige er det motsatt, der jobber en stadig større andel av menn i samme gruppe. Og det er vanskelig å skylde på ting som robotisering, automatisering eller aldrende befolkning. Det har Sverige og.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Støre snakker om den dalende «sysselsettingsandelen». Det er for komplisert til å drive valgkamp på. Så har jo dessuten Ap mye av skylden selv. Andelen i arbeid har gått bratt ned siden 2008. Men Øygard viser til stygge tall: Mens borgerlige regjeringer pleier å reklamere med påholdenhet, har Solberg-regjeringen satt av nær halvparten av økningen i oljepengebruken til økonomiske tilskudd til folk utenfor arbeidslivet. Alle parter har de siste ti årene velvillig støttet dette «Olje for trygd-programmet». Men verst har det vært de siste tre årene. Dosen med oljepenger blir større og større når slarket i maskineriet blir mer påtakelig.

Les Skartveit: Jonas har kommet ned fra fjellet

Når Solberg-regjeringen forsvarer seg med at det ser litt bedre ut i 2017, synes det mest som en liten pustepause i en seig bronkitt. Og selv om arbeidsledigheten går ned, er det en elendig byttehandel når folk går over til uføretrygd.

SLITER PÅ MÅLINGENE: Jonas Gahr Støres Ap gjør det dårlige på flere målinger to uker før valget.

At stadig flere jobber i våre naboland, gir grunn til optimisme. Reformer som fremmer arbeidslinjen er nøkkelen. Kutt i støtte og krav om aktivitet må følges av bedre yrkesfagopplæring, lærlingplasser og etterutdanning. Oljepenger kan brukes til tiltak som fremmer arbeid, for eksempel til å betale mellomlegg for jobbtrening.

For marsjen ut av arbeidslivet handler ikke om erfarne fagarbeidere eller ingeniører som mistet jobben i oljekrisen. Hardest rammet er utsatte grupper, som for eksempel elever som går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese og skrive, innvandrere fra Asia og Afrika uten utdanning. Ungdom uten jobberfaring sliter. Det siste henger sammen med en langvarig trend, nemlig at det blir mindre vanlig for tenåringer å jobbe ved siden av skolen.

Les også: Én av fem lever på penger fra NAV

Det er velkjent i forskermiljø at Norge har bortgjemt ledighet i utdanningssystemet og i de høye uføretallene. Men dette er en saktegående krise. Yrkesdeltakelsen faller litt og litt, og statsstøtten kommer sigende i stedet. Det virker som et håndterbart problem de første årene. Men utviklingen krever mer og mer bruk av oljepenger, og det blir stadig vanskeligere å komme seg ut av.

De borgerlige synes å ha gitt opp å prøve. I det første budsjettet til Solberg-regjeringen var Jern-Erna der. Men innstrammingene for uføre var ikke godt nok gjennomtenkt og lite forberedt. Solberg ble skremt av motstanden, og fikk selvsagt ikke hjelp av Ap. Siden har regjeringen valgt å løse problemet med å bruke mer penger. De siste tre års budsjetter kom uten reformer for å få folk i arbeid. Fallitterklæringen er uttalt når moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i debatt forsvarer partiets støtte til full sykelønn med at det ellers blir så mye bråk.

Det betyr ikke at Arbeiderpartiet og LO har vært på ballen. Å miste medlemmer til ulike trygdeordninger, og å låse folk inn i utenforskap, har ikke vært ille nok til å ta skikkelig tak. Derfor er det bra at Jonas Gahr Støre er så tydelig (som han kan).

Les også: Høyre og Ap sammen i alvoret

Vinner han valget, holder det ikke med ny avtale om inkluderende arbeidsliv. Han bør heller prøve seg på en Stoltenberg-variant, og få til noe som ligner suksessen han hadde med pensjonsreformen. Jens klarte til og med å selge inn dette som en stor forbedring for alle. Og reformen er forklaringen på at andelen eldre i arbeid faktisk går opp i Norge.

Vi må ha mer arbeidslinje. Og Støre har tatt på seg den rutete Ap-skjorta. Kanskje appellerer det til LO-vennene. Han får si som den gamle partihøvdingen Einar Gerhardsen: - Gjør din plikt og krev din rett». For det blir aldri lettere å få folk inn i arbeid «senere en gang». Vi må gjøre det nå.