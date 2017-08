Knapp seier til Støre i VG-duellen

Kommentar To statsministerkandidater i solid form barket sammen på VGTV. Støre tok det hjem med knappest mulig margin.

Debatten hos VGTVs Mads A. Andersen var delt i fire bolker. Pappaperm, ikkeborgerlig regjeringskaos, formuesskatt og helse. VGs politiske redaktør Hanne Skartveit og politiske kommentator Frithjof Jacobsen har vurdert innsatsen i hver bolk.

Her kan du se hver av duellene med vurderingen av hver del.



Totalvurdering:

Jonas Gahr Støre:













Erna Solberg:

I sum vant Støre debatten knepent. Støres femmer er svak, mens Solbergs firer er sterk. Duellen viste først og fremst at de to kler hverandre godt i formatet, og at de er flinke til å løfte frem forskjellene mellom Høyre og Ap. To gode statsministerkandidater som begge er i form.





Stor spesial: Alt om valget, siste målinger og valgomat

Første tema: PAPPAPERM

Solberg ble konfrontert med kuttene i fedrekvoten fra 14 til 10 uker, og tidligere utsagn om at hun hadde tillit til at norske men kom til å ta permisjon allikevel. Det skjedde ikke. Støre klarte å løfte denne isolerte saken opp til et bredere angrep på Høyres ideologi, og fikk godt frem forskjellene mellom de to partiene.

Vurdering: Støre var best





Andre tema: IKKE-BORGERLIG KAOS

I 2013 angrep Jens Stoltenberg Høyre-lederen for at hun ikke kunne si hvem hun skulle danne regjering med. I år er det Støre som er i samme situasjon. Solberg forsøker å klistre Støre til Rødt og MDG, men Ap-lederen kan hvile på sin garanti om at de to partiene er utelukket fra et regjeringssamarbeid. Fin runde der begge var i form

Vurdering: UAVGJORT





Tredje tema: FORMUESSKATT

Hvem man synes var best i denne bolken handler mest om hvem man er enig med. Begge kom med god argumenter i saken som mer enn noen annen viser frem en grunnleggende ideologisk forskjell mellom Høyre og Ap.

Vurdering: UAVGJORT





Fjerde tema: HELSE

Denne delen ble teknisk og komplisert. Både Solberg og Støre har stor detaljkunnskap om organisering og virkemidler i sektoren, og begge er svært engasjerte. Men det er vanskelig å henge med når de diskuterer. Mest for helse-eliten dette

Vurdering: UAVGJORT (så langt vi klarer å bedømme)