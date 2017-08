Et togkrasj i sakte film

Kommentar Det er vanskelig å tro det vi ser. At Ap er i ferd med å miste posisjonen som Norges største parti. Og at Jonas Gahr Støre ser ut til å tape valget han var helt sikker på å vinne.

Dagens meningsmåling i NRK er dramatisk. Men det er bare én av mange i rekken av katastrofemålinger den siste tiden.

Spørsmålet mange stiller seg, er hvor mye av det som nå skjer som handler om politikk. Og hvor mye som handler om personen Jonas Gahr Støre. Det er vanskelig å si noe sikkert om dette. Selv i Aps innerste sirkler sliter de med å forklare hvorfor partiet faller så brått og så dypt.

Men det som uansett er klart, er at det delvis handler om person. Årets valg er i stor grad et personvalg. Hvem ønsker du deg som statsminister - Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre?

Støre og Ap tok lenge seieren på forskudd. Ap-lederen glemte det vi alle egentlig vet: At hovmod står for fall. Støre snakket om seg selv som den påtroppende statsministeren, og Solberg som den avtroppende. Men ingen liker å bli tatt for gitt. Ikke i vennskap. Ikke i kjærlighetslivet. Og ikke i politikken.

Det er Høyre som har klart å forme fortellingen om hva Ap mener og står for. Støre og hans folk har ikke klart å nå gjennom med sin fortelling om hva de vil med Norge. Aps beskrivelse av hva som er galt i Norge har fått mye mer plass enn fortellingen om hvor de ønsker å gå. Støre har først og fremst fremstått som en kritiker av det bestående, ikke som en visjonær politiker som peker fremover.

Mange spør seg nå om Støre har det rette laget rundt seg. I hans innerste krets er flere av rådgiverne hans unge, få av dem har bred bakgrunn fra regjeringsarbeid – og fra partiorganisasjonen. Støre har ikke knyttet tett til seg råtasser som har vært ute en vinternatt før.

Samtidig snakkes det om at topplederne i Ap ikke jobber godt sammen. Begge de to nestlederne, Trond Giske og Hadia Tajik, er markante personligheter, med store ambisjoner. Partisekretæren, Kjersti Stenseng, er nær usynlig. Det er uvanlig, partisekretæren i Ap har alltid hatt en helt sentral plass. Tenk Haakon Lie, tenk Martin Kolberg.

Makten i Ap ligger på Youngstorget, i partiorganisasjon. Samtidig er partiorganisasjonen Aps valgkampmaskin. Det er avgjørende for valgresultatet at partiets folk ute i landet er mobilisert, og motivert. Det blir vanskelig når pilene bare peker en vei – nedover. Ap er inne i en vond sirkel, som det er vanskelig å snu.

Så hvor galt kan det gå? I 2001 gjorde Ap sitt dårligste valg siden 1924. Partiet fikk 24,3 prosent oppslutning. Det var en katastrofe. Den gangen var Jens Stoltenberg statsminister, mens Thorbjørn Jagland var Ap-leder.

Det er der vi er nå. Nede på 24-tallet. For hver nye måling rykker partiet ned til et nytt lavmål. Det er som å se et togkræsj i sakte film.

Utfallet er ikke gitt. Det er fortsatt knappe to uker igjen. Meningsmålinger er ikke valg. Mange sitter på gjerdet. Det er på selve valgdagen det gjelder. Det kan være en ørliten trøst for Ap – og et slags håp. Men jammen ser det mørkt ut for den gamle ørnen.