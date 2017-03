Ernas borgerlige samarbeid i dyp krise

Kommentar Borgerlig side er i full oppløsning. På den andre siden aner ingen hvem Ap kan få med i regjering. Norsk politikk er mer uoversiktlig enn på lenge.

I VG i dag varsler Venstre-leder Trine Skei Grande at hun vil felle Erna Solbergs regjering etter valget. Det er i praksis spikeren i kisten for det borgerlige samarbeidet som definerte valget 2013 og denne stortingsperioden.

Skei Grande sier hun vil felle Høyre/Frp-regjeringen for å erstatte den med en H/V/KrF-regjering. Det siste er en politisk luftspeiling.

For det første er det tvilsomt om Høyre vil sitte i regjering med Trine Skei Grande. Hun oppleves som uforutsigbar, vanskelig, kranglevoren og selvopptatt. Under budsjettforhandlingene i høst fikk Venstre hele skylden for at alt brøt sammen. De oppfattes også som den avgjørende faktor for håpløse budsjettkompromisser som plastposeavgift, flypassasjeravgift og nå lobbyistkuppet fra skogeierne som tvinger Norge til å fylle dyr og miljøskadelig biodiesel på tanken.

I Høyre er det også dyp frustrasjon over Venstres sololøp i debatten om langtidsplanen for forsvaret, som endte med at både KrF og V nektet å stille seg bak planen. I prosessen frem mot dette ble Venstres sak ført at folk utenfor Stortinget som nærmest var "leid inn" av Grande. Det utløste kraftige reaksjoner i regjeringen og i Høyre. Venstre oppfattes som nærmest sykelig vanskelige å ha med å gjøre. Mitt inntrykk er at få i Høyre i dag ønsker seg noe regjeringssamarbeid med dagens Venstre-topper. Til det har de gjort for dårlig inntrykk.

Den andre beinet på Erna Solbergs stadig med råteskadede politiske krakk er KrF. Det partiet ror nå nærmest panisk vekk fra samarbeidet de så entusiastisk omfavnet for fire år siden. Da åpnet valgkampen med at Knut Arild Hareide delte ut Høyre-brosjyrer sammen med Solberg på et fergeleie i Hordaland. I dag ville han heller delt ut bilder av Per Sandberg og Sylvi Listhaug, montert på papp, med dartpiler som tilbehør.

På lørdag kritiserte Hareide Høyre for å kritisere Senterpartiet. Han mente Høyres regjeringspartner Frp burde få like mye kritikk. Av Høyre altså. I samarbeidets ånd.

Erna Solberg og hennes folk har helt siden sitt første statsbudsjett gjentatt gang etter gang at KrFs velgere er borgerlige, og at Hareide neppe tør å skifte side over til Støre og Ap. De siste månedene har gjort denne analysen til et tomt mantra. En sånn krampaktig selvforsikring man gjentar på vei ned en islagt skogsløype på tynne ski, i det man ser at det ligger en blank issvull og en krapp sving i bunn.

Det borgerlige samarbeidet minner nå mest om en tv-serie. En scene fra kontoret til ekteskapsrådgiveren Dag i Atle Antonsens skikkelse. For dem som har sett den.

Høyre går i praksis til valg som Høyre denne gangen. Alene. Ikke som lederen for en troverdig borgerlig allianse som kan styre landet med flertall på Stortinget.

Kollapsen i det borgerlige samarbeidet er gode nyheter for Jonas Gahr Støre og Ap. Men på hans side er det like kaotisk. Ingen kan i dag si hva slags politisk konstellasjon som vil gi Støre et styringsdyktig flertall.

Senterpartiet vil i regjering med Ap, men virker svært negative til å ha med SV. SV på sin side har stilt flere ultimatum for å støtte en ny regjering. Alle med kunnskap om regjeringssamarbeid vet at slike ultimatum er ren gift. De er umulige å bygge noe skikkelig samarbeid på.

Praten i Stortingets korridorer og rundt bordene i restauranten tar det nærmest for gitt at KrF vil slutte seg til Støres regjering på en eller annen måte. Men den saken er på ingen måte avgjort i KrF. Det er også store deler av KrFs politiske kjernesaker som er uspiselige for det yngre sjiktet i Ap som under Støre er blitt en langt mer definerende kraft enn det var under Stoltenbergs jernharde partiloligarki.

Det er i dag umulig å si noe særlig sikkert om hvordan en Ap-ledet regjering vil se ut eller hva slags politikk den vil føre. Om den vil lene seg på de radikale kreftene i SV og Miljøpartiet De Grønne, kanskje til og med Rødt, slik det Ap-ledede byrådet i Oslo gjør, eller om det vil bli en sentrumsorientert regjering med Senterpartiet og KrF.

For velgerne er norsk politikk er uoversiktlig enn på lenge. Ingen klare regjeringsalternativer, og et tykt lag av tåke rundt alle spørsmål som har med regjering å gjøre. Det er neppe heldig i en tid der interessen for politikk svinner, og tilliten til den etablerte politiske eliten er truet.