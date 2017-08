Drit i politikken, kjør humor!

Debatt Det kan skje mye rart når NRKs valgredaksjon bestemmer seg for at de skal lage underholdningsprogram.

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

Tirsdagens statsministerduell på NRK var vellykket. Solberg og Støre fikk stort sett rikelig tid til å komme med sine synspunkter, og opplegget med spørsmål fra publikum fungerte også brillefint.

Men, spol tilbake til redaksjonsmøtet, der en viktig person med altfor mye termoskaffe innabords ytrer: «Vi må jo ha noe humor!» Resultatet er tre preproduserte innslag, som beviste for hele seermassen at nyhetsavdelinger helst ikke skal drive med humor.

Først ut var et innslag i filmavisstil som presenterte statsministerjobben (liksom) på ett minutt. Det kunne jo fungert hvis folk av Kirkvaag/Lystad/Mjøen eller Satiriks’ karat laget det, men ikke når man kjører et forutsigbart slideshow der alle bildene viser nøyaktig hva som blir sagt: «Statsministeren tjener mye penger» – bilde av seddelbunke. Og så videre. Det er hva reklamefolk kaller Hest-Hest: Viser du en hest, ikke skriv at det er en hest.

Man rakk dermed å bli flau på NRKs vegne, men dette var bare starten: For da debatten endelig kom i gang, skulle nemlig konseptet «underholdende statsministerduell» kjøres konsekvent. I et høydepunkt i dialogen mellom Solberg og Støre, der Støre får inn noen solide fulltreffere angående Listhaugs harrytur, dirrer hele salen: Hva kommer nå? Jo – da drepes hele spenningskurven ved å sette på et heseblesende dataspill med grafisk framstilling av statsministerkandidatenes CV-er, ledsaget av en fjollete kommentator som nok en gang forklarer nøyaktig hva vi ser på skjermen.

Det er liten tvil om at det var lagt mye ressurser i disse to CV-innslagene, og forventningene internt var tydeligvis store: På Twitter skrev en politisk journalist i NRK før sending: «Grafikk-reportasjene til @ingebrethsen og @eivindhw er mer enn god nok grunn til at også de under 40 bør se Smin-duellen på NRK1 nå.» Det er altså antatt på Marienlyst at dette er noe som får folk under 40 til å se på et valgprogram. Men reaksjonene i sosiale medier var helt motsatte: Det haglet inn med rasende kommentarer. Blant de over 8000 kontoene jeg følger var trenden helt unison.

Men, hvorfor bråke med dette? At et par humorinnslag i en lang sending går ad helvete til, er ikke akkurat verdens undergang. Det beviser bare at nyhetsfolk ikke skal drive med ting de ikke kan noe om. På 90-tallet var det forresten så hot i NRK å bruke humor i nyhetssendinger at de hyret inn komikere for faste innslag i Dagsrevyen. Problemet er at humoren ikke har noe der å gjøre. Folk som vil se nyheter og politikk, har ikke bedt om humor, og det hadde ikke de som benket seg tirsdag kveld heller. Når du går på et stand up-show eller ser en humorserie på TV, forventer du å le. Du forventer at humoren skal sprenge noen grenser. Det kan du ikke gjøre i en valgsending, der ofrene er til stede. Det blir bare pinlig, ikke minst fordi det framstår tannløst.

Hvis folk forventer humor i en politisk sending, skal den komme fra debattantene. Hva er bedre enn en sviende debattreplikk og garvede politikere som spidder hverandre med sarkasmer og drepende one-linere, der publikum faktisk skjønner hva de mener og ler høyt fordi det er sant? Denslags var det lite av i denne sendingen, bortsett fra Støres lille innsmett «Trump foretrekker jo deg, Erna.»

Hvis du skal lage humor, må du ha et premiss som fungerer. Kyrre Nakkim, redaktør for sendingen, uttalte til VG: «Vi ønsker å bruke humor til å fortelle en historie. Denne historien er: Hvem er de? Vi ser på utdanningen kandidatene har som noe som er viktig.»

Ja, vel. Men det funker ikke som humorpremiss. Det peker uansett videre på et fenomen som er verdt å diskutere: At politikk skal være entertainment.

Som nevnt tidligere, finnes det lite som er mer underholdende enn en god politisk debatt det svinger av. Men når NRKs folkeopplysningstanke tydeligvis er at de som ikke er interessert i valgsendinger skal vinnes, går de i vannet - nettopp fordi de tvinger inn underholdning som ikke er laget av proffer. Lager du humor, er målet å få alle til å le. Det målet er dømt til å dø når publikum og seerne har ekstremt forskjellige synspunkter, forventninger og preferanser.

Det NRK har gjort, er å lage en veldig bra valgsending, med et par stygge feilskjær. De kunne vært unngått ved å tro på sitt eget produkt. NRK har da også all grunn til å tro på sitt produkt når det gjelder politiske TV-sendinger. De er rikest og de er best, så lenge de ikke blander kortene og skal leke humorister på feil sendeflate.