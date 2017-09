Comeback Kid til liten nytte

Kommentar ROCKEFELLER, OSLO (VG) SV er blant valgets vinnere, men Audun Lysbakkens overraskende comeback er likevel en mager trøst for venstresiden i norsk politikk.

Audun Lysbakken ble valgt til partileder i SV på et verst mulig tidspunkt, rett etter at han måtte gå av som statsråd. Bergenserens ledertid har da også vært preget av valgnedturer i 2013 og 2015, og dystre målinger. Men plutselig endret alt seg, og SV begynte å stige. Spørsmålet er: Skyldes fremgangen en genial strategi fra partiledelsens side, eller er det Aps voldsomme nedtur som er forklaringen på SVs ferske suksess?

Lysbakken har gjort en overraskende sterk valgkamp, og fått høye terningkast i debattene han har deltatt i. Og i takt med gnistrende meningsmålinger, ikke minst i hovedstaden, har selvtilliten satt seg, og partiet fått oppdrift. Partiet var etter det slitsomme regjeringsprosjektet spådd å forsvinne fra den rikspolitiske scenen, men det viste seg å være en prematur dom. SV er tilbake i norsk politikk, og har stor støtte blant unge velgere.

Men hva hjelper det når de borgerlige likevel drar hjem seieren? Da VGs valgdagsmåling og de øvrige prognosene ble kjent klokken 21, sank den lett euforiske stemningen på rockklubben Rockefeller som en stein. Partifolket var tydelig lettet over at SV igjen er en politisk kraft i Norge, men en gruppe på 11 representanter, en fremgang på fire, er likefullt en liten trøst for venstresidens folk når de blåblå leverte et sterkt valg, og det borgerlige flertallet består.

Likefullt var valgvaken preget av optimisme og politisk pågangsmot. Da vi gikk inn i valgåret 2017 lå partiet godt under sperregrensen, og partifolket forberedte seg på nok en nervepirrende sperregrensebatalje. Men Lysbakkens sterke valgkamp har gitt ham – valgets største comeback kid – en styrket stilling i partiet, og det er ingen tegn til fløystrid i SV. Mottakelsen han fikk da han gikk på scenen i Rockefeller var ellevill. Lysbakken er for første gang siden han overtok partiets ubestridte leder.



SV har ført en smalere valgkamp enn ved de foregående valgene, med sterkt fokus på å bekjempe økende økonomiske forskjeller i Norge. I år har SV vært et mer sosialistisk parti enn et klima- og miljøparti, noe som har gitt resultater.

Med Miljøpartiet De Grønne og Rødt under sperregrensen, har den systemkritiske venstresiden likevel ødelagt for seg selv. Før valget har noen luftet ideen som at SV og Rødt bør gå sammen – en tanke som var helt utenkelig da SV-ere og AKP-ere røk i tottene på hverandre på 1970-tallet. Venstrevinden fra skolevalget løyet en smule i det virkelige valget, men SVs fremgang, samt at Rødt-lederen kommer inn på Stortinget, gjør at ytre venstre er styrket i norsk politikk - tross det som fort kan bli fire nye, blåblå år.