Bittersøtt for MDG

Kommentar Det kunne blitt en grønn revansje. Slik gikk det ikke.

MDG har blitt kalt fanatikere, blitt latterliggjort og gitt en kald skulder av både Høyre og Ap for sine radikale krav i miljøpolitikken.

11. september 2017 kunne stått igjen som datoen for den store grønne revansjen.

Forventningene om noe større enn bare plass på Stortinget har bare vokst de siste ukene. Flere nasjonale målinger har vist MDG på vippen. I et tenkt scenario kunne Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet bli avhengig av et MDG, som han avviste for få uker siden, over sperregrensen.



Bakgrunn: De grønne fosser frem

Klima og miljø har fått ta en av de største plassene i årets valgkamp, og forventningene om noe stort nådde et slags merkelig klimaks da en samlet valgvake stemte i av full hals «Ta vare på fremtida» til melodien «Go West».

MDG sin sang stilnet imidlertid kort tid etterpå. Man kom aldri i nærheten av sperregrensen.

MDG under sperregrensen: – Velgerne sviktet oss ikke, sier Hansson.

Du kan si mye om MDG, men et parti som snur kappen etter vinden, er de definitivt ikke.

Siden de gjorde et historisk godt valg med over åtte prosent av stemmene i Oslo for to år siden, har Oslo-borgerne fått merke at partiet har hatt en hånd på rattet i politikken.

Det er blitt innført dieselforbud på dager med svært høy luftforensing, drastisk økte bompengepriser og det har blitt erklært krig mot bilkjøring i sentrum.



Leste du? Derfor stengte Jonas MDG ute fra en rødgrønn regjering

Politikken har vakt raseri blant motstanderne av partiet. Få har merket dette på kroppen bedre enn byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, som har måttet stå i en stor dose hets i sosiale medier.

Men hun og resten av partiet har duret på som før. Det er denne kompromissløsheten de i det lengste håpet de skulle få betalt for, hjulpet av unge, urbane velgere som motsetter seg Høyre og Arbeiderpartiets forsiktige og konsensuspregede miljøpolitikk.



MDG-Unes liste: 10 krav til en ny regjering

Slik ble det altså ikke. Til tross for fremgang fra 2013, makter ikke MDG å løfte seg fra å være et parti som gjør svært gode lokale valg til et parti med bred, nasjonal appell.

Men det er ingen grunn for MDG-ere til å se like mørkt på fremtiden eget parti, som fremtiden til jordkloden. Klarer de å holde på ungdommen som stemte dem frem til en oppslutning på 6,8 prosent i årets skolevalg, kan fremtiden absolutt se grønn ut.