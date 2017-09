Avskaff oljeslaveriet

Debatt Vi må bruke dette stortingsvalget til å trekke oljen ut av politikernes blodårer. Store systemendringer tar tid, men fremtidens mennesker vil dømme oss hardt hvis vi ikke tar dagens åpenbare miljøutfordringer på alvor.

CHRISTIAN VALEUR, forfatter.

Forrige uke brukte jeg seks timer på å se HBO-miniserien Roots. En serie som følger fire generasjoners kamp mot slaveriet i USA. Fra Kunta Kinte, som blir fanget og fraktet fra Gambia i 1770-årene, til hans barnebarn og oldebarn, som opplever borgerkrigen og slutten på slaveriet i 1860-årene. Noe av det som alltid slår meg, og som jeg regner med slår alle når de ser filmatiseringer av slavetiden i USA, er hvor grusomt det er at slaveeierne kunne holde på i årevis på den måten uten å se hvor galt systemet var. De hvite godseierne og slavehandlerne fremstår onde, ufølsomme, eller i beste fall dumme. Fanget i en dehumaniserende ordning som de uten særlige betenkeligheter videreførte fordi det var bekvemt, innbringende og en god, dårlig tradisjon.

Slavdefrift og oljeleting

I etterkant av at jeg så Roots er det én tanke jeg ikke klarer å bli kvitt, som holder meg våken, og som har fått meg til å skrive denne teksten: Jeg har fått det for meg at fremtidens mennesker vil se på vår tids CO2-forurensing på samme måten som vi ser på slaveriet i våre dager. De kommer til å tenke: Hvordan kunne de være så dumme og onde? Hvorfor tok det så lang tid å avslutte det som helt åpenbart var galt? Og hvordan kan noe som fremstår så naturstridig for oss, ha vært så naturlig for dem?

Denne teksten skal ikke handle om å sette likhetstegn mellom slaveriet og det å pumpe olje opp av havet. En slik sammenligning ville vært sleivete, umusikalsk, direkte hårreisende vil sikkert noen hevde. Jeg mener heller ikke at folk i oljebransjen, nordmenn generelt, de som er uenig med meg eller at noen av våre politikere kan sidestilles med slaveeiere. Det jeg vil prøve å sammenligne her er måten slaveindustrien ble forsvart i Amerika og hvordan mange i våre dager på lignende måter forsvarer oljeindustrien og videreføringen av oljeaktiviteten i Norge. Hvordan vi i våre dager, på samme måte som i Amerika på 1800-tallet, sliter tungt med å bli kvitt et skadelig system.

Porno, heroin og krigsmateriell

Men før vi går videre må vi bli enige om noe. Vi må anerkjenne at det er bevist at å fore atmosfæren vår med enda mer CO2 ikke er en smart eller god handling. Vi må kunne si til hverandre at vi nordmenn har nytt godt av oljen, men at stadig mer overveldende informasjon har vist oss at oljeproduksjonen truer klimaet og at vi bør jobbe aktivt, fort og smart med å finne måter å erstatte den på. Hvis du er i den villfarelse at du fortsatt ikke tror på endringene som er i ferd med å skje, eller tror at menneskelig aktivitet ikke spiller en rolle for hvordan værsystemene endres, isområdene smelter og dyre- og menneskeliv trues, vel, da foreslår jeg at du gjør mer research. Du kan begynner her: www.google.com. Skriv «climate change» i søkefeltet og les deg opp på alle de første 150.000.000 linkene som kommer opp. Så kan vi snakkes senere.

Vi andre som har valgt å innse alvoret kan fortsette med å se på noen av argumentene som brukes når de store, grå partiene AP, Høyre og Frp snakker om hvorfor vi skal fortsette å bore etter mer olje i sårbare områder som Lofoten og Vesterålen. For det første snakkes det om at verden og Europa kommer til å trenge norsk olje også i årene fremover. Mitt naive, virkelighetsfjerne svar på dette er: At det er etterspørsel etter en skadelig vare betyr ikke automatisk at det er Norges oppgave å tilby den. Da kunne jo like gjerne den norske stat tjent gode penger på å produsere og selge heroin, porno og krigsmateriell. (Et trist «hehe» til den siste der.)

For retorisk enkelhets skyld: La oss skissere opp dette etterspørsel-argumentet med slaveeierens lorgnett på vår bemidlede nese. Da høres det ca. slik ut: «Amerika trenger slaver. Etterspørselen etter slaver er enorm! Og det kommer den til å være i mange år fremover, så her må vi bare kjøre på litt, gi full gass! Både økonomien vår og godseiernes hverdagsliv og velstand er helt avhengig av at vi fortsetter! Vår verden kan simpelthen ikke fungere uten den menneskefiendtlige ordningen vi har skaffet oss.» Ekkoet av disse rasjonaliseringene ljomer i Norge i dag. Frp, Ap og Høyre hevder, nærmest truer med, at MDG og andre partier som ikke vil åpne for mer oljeboring vil «stoppe Norge». På samme måte som slaveeierne må ha tenkt og argumentert med at sørstatene ville stoppe opp uten slaver.

Analfabetenes argument

De grå partiene snakker om at norsk olje er «ren». Eller «relativt ren» som Siv Jensen så fint formulerte det i en debatt med Rasmus Hansson denne uken. Dette er, kort sagt, som å si at sin egen avføring lukter bedre enn andres. På slaveeierspråk blir dette argumentet seende slik ut: «Ja, men vi behandler jo våre slaver godt. Her bor ikke slavene i grisehuset, de får spise restene våre, de har til og med fri to ganger i året. De lever trygt og fint. Så lenge de gjør akkurat det vi ber dem om, da...» Mang en slaveeier så nok utover åkeren sin og tenkte tilfreds for seg selv: «Se på alle de «rene», godt behandlede slavene jeg har.» Og så dro han fingeren langs buksesømmen, tok den opp til nesen og sa ømt til seg selv: «Avføringslukten min kunne faktisk vært brukt som parfyme. I motsetning til avføring fra for eksempel Russland eller Midtøsten. Eller avføringsand fra Canada.»

Så har vi gullargumentet som man ikke møter så alt for ofte fra de seriøse, norske politikerne, men som klimaskeptikere, når de blir lei av å være samtalens analfabet ( heisann, Carl I. Hagen!), bruker som et slags samtaleavsluttende megapoeng: «Men Norge er jo bare et bittelite land. Se på Kina! Se på USA! Se på hvor store de er, og se på hvor liten jeg er, her jeg sitter og gir opp.» La oss besøke vår favoritt-slaveeier igjen, i en lignende diskusjon over ei dråpe whiskey med noen kamerater som også pisker sine ansatte: «Hva har det å si om vi slutter med slaveri? Alle andre gjør det jo. Jeg er jo bare en liten mutter i et helvetes maskineri.» Til svar får han fra sin trivelige, men alltid like prinsippløse venn: «Der vant du diskusjonen, gitt. Har du gått på diskusjonskurs siden sist, eller? Blitt fiiiin på det?» Tredjemann får sneket inn noen andre, gode argumenter: «La godhetstyrannene bare holde på med sine moralske prekener! Vi er realistiske! Vi forstår hvordan verden faktisk fungerer! Og i verden er vi alle ubetydelige støvkorn som like greit kan gjøre det som passer oss selv best. Så la oss skåle! Og la oss fortsette med å behandle folk som dyr!» Så skåles det selvtilfreds før de tre tar en runde og lukter på hverandres avføring, og konkluderer med at den også i kveld lukter som håret til en nyvasket jomfru på 13.

Stem grønt

Fra alvorlig spøk til alvor: Den 11. september kommer jeg til å stemme på Miljøpartiet De Grønne. Ikke nødvendigvis fordi jeg er enig i alt de foreslår, men fordi det bare er ett saksområde som er viktig for meg, i dette valget og i alle valg i årene som kommer, helt til jeg ser at Norges innsats og vilje til å rette opp i problemene vi har skapt og fortsatt skaper er sterk, troverdig og får målbare resultater. Jeg oppfordrer også alle som leser dette til å stemme på et parti som vil stoppe videre oljeaktivitet, og som i det minste prøver å ha en plan for hvordan vi kan fase ut den skadelige oljeindustrien så fort som mulig. Vi må gjøre det tydelig for de store partiene at vi ikke kommer til å tolerere at miljøet kommer i andre, tredje og fjerde rekke lenger. Og den eneste måten å gjøre det på er med den flotte, dyrebare stemmeretten vår. Hele verden befinner seg i en stadig mer kritisk situasjon, med dødelige orkaner, skremmende hetebølger, forsterkede oversvømmelser, permafrost som tiner, hav som forsures, korallrev som forsvinner, og så videre og så videre. Det er lov å føle på avmakten, men det aller minste vi kan gjøre er å slutte å stemme på partier som vil lede oss trygt og «ansvarlig» videre inn i katastrofen.

Vi nordmenn har vært heldige som har opplevd tretti-førti år med stadig mer imponerende rikdom, men konsekvensene av rikdommen vår har blitt for alvorlige, for voldsomme og for mange til å ignorere. Det er umoralsk av oss å ikke bremse den utviklingen som er beviselig gal. Å tilby skitten energi er isolert sett ikke like ille som å eie eller formidle slaver, men når vi ser på de globale følgene av den energien vi tilbyr er de moralske, prinsipielle betenkelighetene ved norsk oljeaktivitet like problematiske, muligens også enda mer problematiske, for med oljen bidrar vi ikke til undertrykking av en enkelt rase, men til å true alle menneskers livsgrunnlag, i uoverskuelig fremtid. Systemet vårt, den bekvemme, innbringende ordningen, vår gode, dårlige oljetradisjon, er en trussel for både mennesker og dyr, over hele kloden, og må derfor stoppes, på samme måte som det nå, 150 år senere er innlysende for oss å tenke at slaveriet måtte stoppes.

Vår tids Robert E. Lee

Og det er ikke engang snakk om å bråstoppe. Det handler bare om å ikke fortsette. Vi kan ta oss tid til å omstille oss, men først må vi sette en endelig strek. Det er skummelt å tenke seg et Norge uten olje, men vi er nødt til å prøve, raskere, og på mer ambisiøse måter, før det er enda mer for sent. Hvis det er noen trøst, kjære bekymrede oljefantaster: Sørstatene eksisterer fortsatt. I en forbedret versjon, vil mange si. (Hvis du ser bort ifra de pågående, klimaendring-forsterkede orkanene og oversvømmelsene som rammer området.)

Det er til syvende og sist politikernes ansvar å finne veien ut av olje-tiden, men mye tyder på at de ikke kommer til å ta det ansvaret før de mister støtte i befolkningen. Overveldende mengder forskning har jo åpenbart ingen innvirkning på de store partiene. De velger fortsatt å sette sin lit til, og reprodusere, den upartiske informasjonen som springer ut fra oljeindustriens forståelige behov for å opprettholde status quo. Og derfor er våre stemmer så viktige, i høst, og i årene som kommer. Jeg ser med glede på Arbeiderpartiets pågående krise fordi den vanskelig kan forklares uten å nevne partiets manglende troverdighet i klimapolitikken. Aps velgerflukt og de mindre partienes velgertilstrømning tror jeg i stor grad er en følge av at stadig flere nordmenn innser at oljeaktiviteten må stanses. Det gir meg håp i en valgkamp som burde handlet mye mer om «Kloden først» enn «Norge først».

Til dere stakkars, tapre, flotte politiske ledere vil jeg avslutningsvis si, ettersom jeg vet dere er faste lesere av det jeg skriver: Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Siv Jensen: Som ledere for Norges største partier har dere faktisk muligheten til å bli norsk oljealders Abraham Lincoln. Men foreløpig ser dere ut til å ende opp som vår tids Jefferson Davis, Stonewall Jackson og Robert E. Lee. Og hva var de? Joda. Riktig flotte slaveri-forkjempere. Er det slik dere vil bli husket?

Er det den siden av historien dere har lyst til å ende opp på?

Jeg frykter at hvis dere ikke snart endrer kurs i oljepolitikken, vil fremtidens mennesker stå i kø for å rive ned statuene av dere, hvis de statuene noen gang i det hele tatt blir reist. Den tanken burde holde også dere våkne om nettene.