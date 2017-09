At Frp skulle få fire nye år...

Kommentar GRAND HOTEL (VG) Det hadde vi ikke trodd! Ryktene om Frps regjeringsdød var betydelig overdrevne. Siv Jensen har all grunn til å feire.

Ingen leppestiftkjole. Ingen seiersbrøl. Ingen «Morna Jens». Da Frp-leder Siv Jensen ankom Frps valgvake på Grand hotel i Oslo, var det en rørt, takknemlig, neddempet og strategisk partileder som talte.

Stemningen var det ingenting å si på. Partifellene tok henne imot som en dronning, og ropte og trampet «Fire nye år!» «Fire nye år!» «Fire nye år!». Og Jensen var rørt. Men samtidig rolig. Hun takket som seg hør og bør alle som har stått på i partiet.

Så takket hun Erna, hun skrøt av regjeringssamarbeidet og selveste demokratiet. Og hun inkluderte Knut Arild Hareide i KrF og Trine Skeid Grande i Venstre.

Det er nye takter. På valgvaken for fire år siden, fikk hun kritikk for manglende raushet.

Nå derimot...Mens Ap må sette ned en havarikommisjon etter valgkampen, sendte Siv Jensen alt på valgnatten ut en fredsbevarende styrke. Nå skal hun bli venner med dem hun har kranglet med de siste månedene.

Det er en forvandling. For slik snakker ikke en underdog. Jensen og Frp er blitt et veletablert og ansvarlig parti. Det var lillebror-mentaliteten som var limet i partiet, følelsen som knyttet medlemmene sammen og ga dem styrke - oss mot dem.

Nå er det et erfarent parti som har vist at de kan styre sammen med andre, og ikke minst at de kan styre gjennom gjennom oljekrise, migrantkrise og Krim-krig.

Dette var det ikke alle som trodde. Frp var levnet lite håp da de for første gang gikk inn i regjering for fire år siden. Ikke minst var de mislikt av mange i Høyre. Og i KrF og Venstre? Ikke snakk. For kommentatorer var bare tanken på Siv Jensen som finansminister skremmende. Og Sylvi Listhaug? Ikke snakk.

Men ikke bare har Frp klart fire nye år. De har klart å holde på oppslutningen. Det er uvanlig. Regjeringsslitasje var å forvente. Og særlig for et parti som er gjort seg både innfeit og utfeit av valgflesk. Og som har velgere som verken har fått lakrispiper eller bompengestopp.

Men det har ikke noe å si. Frp har levert prosentpoengene sine. Hva skal de bruke dem til?

I gleden over å ha sikret oppslutningen, begynte spekulasjonene på Grand hotell raskt om hvem som skal med i regjering. Og ikke minst på hvilke saker Frp skal profilere seg på fremover.

Selvsagt blir det mer på samferdsel og vei. Men det feltet har lite konflikt i seg for tiden. Det gir lite nasjonal oppmerksomhete. I tillegg har vi eiendomsskatten, som Frp har lovet å fjerne. Men det blir antakelig for vanskelig å få til.

Dermed blir det innvandringspolitikk. Og Sylvi Listhaug.

Partiets nestleder har mye av æren for å ha reddet partiet fra SV-fellen etter det elendige valget i 2015. Så kom asylbølgen, og Listhaugs håndtering av den i 2016.

I 2017 er det ingen asylbølge igjen å stoppe. Men fortsatt kommer mange tusen innvandrere til Norge. Og de får opphold. Familiegjenforening sørger for de store ankomstene.

Siv har alt sett flere skritt fremover. Uvenner skal bli venner. Og fredsduen er sendt ut. Men samtidig er Frp det partiet på borgerlig side som har holdt best på velgerne. Det skal de nok ha betalt for.

Det er best å forberede seg på nye gullstoler.