Stortingets budsjettsmell

Å lede Stortinget er mer enn å arrangere mottakelser og holde fine taler.

Stortinget er under utbygging. Det skal lages ny innkjørsel til stortingsgarasjen, nytt varemottak og et kontorbygg rehabiliteres. Prosjektet har gått på en kjempesprekk. Planen var at utbyggingen skulle koste 1,1 milliarder kroner. Men VG har kunnet avsløre at sluttregningen vil ende opp mot 1,8 milliarder. Byggearbeidene er i tillegg ett år forsinket, og antas nå å stå ferdig først sommeren 2018.

Det er stortingspresident Olemic Thommessen (H) og Stortingets direktør Ida Børresen som har ansvaret for å følge opp prosjektet. Selv skylder de på rådgivningsselskapet Multiconsult, som fikk anbudet. Thommessen varsler nå søksmål for å få minsket budsjettsprekken. Uansett hvordan den saken ender, er det skattebetalerne som må dekke storparten av overskridelsene.

Nå er det slett ikke uvanlig at anleggsprosjekter sprekker, noe som krever særlig aktpågivenhet i så kompliserte prosjekter som utbygging midt i Oslo sentrum. Det mer uvanlige i denne saken, er at det først ble informert om gigantsmellen sist fredag. Bak lukkede dører ble sjokkerte partiledere og medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen informert av stortingspresidenten om ekstrakostnader på 700 millioner.

Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som har ansvaret for Stortingets budsjett, og allerede høsten 2015 måtte Stortinget behandle en overskridelse i saken, den gang på 300 millioner kroner. Etter at dette ble kjent, skal stortingspresidenten ha gitt inntrykk av at kostnadene var under kontroll. Men den ustyrlige pengebruken har altså fortsatt.

Olemic Thommessen sier til VG at Stortinget ikke driver med store byggeprosjekter til daglig, og at de derfor stolte på konsulentene de leide inn. Men samtidig valgte altså Stortingets presidentskap og administrasjon, med Ida Børresen og Olemic Thommessen i spissen, å ha ansvaret for å følge opp utbyggingen selv. Det kan ikke bety annet enn at anbudsgrunnlaget må ha vært svakt, og at de begge to har fulgt opp saken for dårlig.

Når ikke en gang bevilgende myndighet er i nærheten av å holde seg til budsjettet, sender det et uheldig signal til alle andre som hele tiden avkreves budsjettdisiplin. Å lede Stortinget er mer enn å arrangere mottakelser og holde fine taler. En av oppgavene er følge med på det indre livet på Stortinget. Det er en særdeles viktig oppgave i en institusjon som Stortinget, som sitter og bevilger penger til seg selv.

