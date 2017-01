En rettferdig innvandringspolitikk

Leder Det er lov å håpe at saken om Mahad Adib Mahamud får et bedre utfall i den videre behandlingen.

Mahad kom til Norge som enslig asylsøker da han var 14 år. Han kaller seg brumunddøl, har tatt utdanning og jobber som bioingeniør. Men nå skal han ut, mener Utlendingsdirektoratet (UDI), som tok fra ham statsborgerskapet fordi de mener han har løyet om å være somalisk. Mahad forteller til TV2 at han også mister arbeidstillatelsen. Saken har vakt forståelig harme i media og blant politikere i helgen.

For Mahad er suksessinnvandreren som kunne vært på reklameplakatene til integreringsminister Sylvi Listhaug. Det gjør det enda vanskeligere å forstå at han skal ut. Å frata ham arbeidstillatelsen er ikke bare et tap for Mahad. Storsamfunnet går glipp av en ressurs og skatteinntekter, og gir seg selv større utgifter og mer problemer. Mahad står i fare for å tvinges på NAV med et liv i limbo. Djibouti sier de nekter å ta ham imot. Han kan komme til å dele skjebne med flesteparten av de 135 som er fratatt statsborgerskap siden 2012. Bare ni av dem er returnert til hjemlandet.

Det at vi liker folk, skal ikke spille noen rolle for hvem som får bli. Vi vil heller ikke ha det slik at politikerne overstyrer enkeltsaker etter medieoppslag. Men det er likevel lov å håpe at denne saken, som handler om en som har vært statsborger siden 2008 og bodd her i 17 år, får et bedre utfall i den videre behandlingen.

Når det er sagt er det åpenbart et problem at folk jukser seg inn. Det er tre år siden UDI satte i gang sitt prosjekt for å avdekke statsborgerskap gitt på feil grunnlag. Det avdekkes svindel hvor inndragelse av statsborgerskap er riktig. For å unngå vonde saker som den vi står overfor nå, trenger vi et stramt regime som avdekker falske søknader raskest mulig. Ikke 17 år etterpå.

Helgens opphetede diskusjoner har noe urettmessig gått ut over nevnte Listhaug. UDI begynte arbeidet lenge før hun ble minister. Og det var Stortinget som vedtok loven som åpner for å frata statsborgerskap. Det er opp til Stortinget å endre lovverket. Og et slik forslag er på trappene. SV, V, MDG, AP og Sp foreslår at statsborgerskap kun skal tilbakekalles etter domstolsbehandling.

Nå kan man alt ta saken sin til retten selv. Og det er det god grunn til. For her strides de lærde. De erfarne juristene John Christian Elden og Mads Andenæs hevdet i helgen at det er ulovlig å gjøre noen statsløs. UDI har vurdert det samme, og mener de ikke bryter loven i Mahads sak. I februar skal domstolen behandle spørsmålet. Og dette er en sak som synes å være best egnet for retten.