VG mener: Svekket May

Leder Valgresultatet kompliserer de allerede svært krevende forhandlingene om en britisk utmeldelse av EU.

Statsminister Theresa May skrev ut nyvalg i et håp om å kunne starte de formelle utmeldingsforhandlingene med et sterkt mandat fra velgerne. Hun sa da valgkampen startet at «hver stemme til de konservative ville gjøre meg sterkere når jeg skal forhandle for Storbritannia med statsministre, presidenter og kanslere i EU».

Hun oppnådde det stikk motsatte. May og de konservative mistet sitt flertall i Underhuset. May klamrer seg til makten, men er sterkt svekket. På lengre sikt kan hennes lederskap i det konservative parti bli utfordret. Dette kaos utspiller seg i en tid hvor Storbritannia trenger stabilitet og sterkt lederskap. Valget ga ingen av delene. May spilte høyt og tapte, som sin forgjenger, David Cameron, etter Brexit-avstemmingen.

LES OGSÅ KOMMENTAREN:May-day!

Theresa May har allerede utløst artikkel 50 som er første skritt i utmeldingsprosessen. 29. mars 2019 forlater britene EU, med eller uten avtaler i kofferten. EU-president Donald Tusk skriver at vi ikke vet når Brexit-forhandlingene starter, bare når de må avsluttes. Tusks råd er at det er best å unngå «ingen avtale som et resultat av ingen forhandlinger». Det vil utvilsomt tjene alle parter.

Planen var å starte de formelle forhandlingene 19. juni. Nedtellingen har startet og tiden er knapp. EU er rede, men usikkerheten består i om en ny britisk regjering får områdd seg i tide. Det gjenstår mindre enn to år før fristen går ut for forhandlinger. Alle innser at de blir særdeles krevende. Etter dette valget vil May være avhengige av andre partier for å få flertall for Brexit-lovgivning i Parlamentet.

Utenriksminister Børge Brende har rett når han påpeker at dette blir vanskelig for Storbritannia. Han mener vi bare har sett toppen av isfjellet når det gjelder hvor vanskelig det er å melde seg ut av EU.

LES OGSÅ KOMMENTAREN:Det meste talte for May

Utfallet av forhandlingene berører Norge sterkt. Brexit endrer forutsetningene også for Norge. 80 prosent av norsk eksport går i dag til EU-markeder og Storbritannia er Norges viktigste handelspartner. Norske myndigheter må sørge for å ivareta våre nære bånd til Storbritannia. I all usikkerheten er det enda viktigere for Norge å forsvare EØS-samarbeidet, som en grunnstein i vårt forhold til Europa.