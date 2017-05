UKIP utslettet i det britiske lokalvalget i natt

Kommentar Statsminister Theresa May kan notere stor fremgang for de konservative i det britiske lokalvalget. Det er Tory-knockout rund baut, et resultat som ligger an til å bli det beste på et tiår.

For Labour er tilbakegangen på 137 seter bare i England og Wales et omen for hva som venter ved parlamentsvalget 8. juni. Det endelige resultatet for Skottland er ennå ikke kjent. Liberaldemokratene går også noe tilbake lokalt, det var mindre ventet. Men aller verst har det gått ut over nasjonalistene i UKIP, det britiske Uavhengighetspartiet.

Ifølge opptellingene så langt har de tapt alle mandater – over alt – unntatt ett. Det har de til gjengjeld tatt fra Labour.

Etter at de nylig mistet sin ene representant i Underhuset, Douglas Carswell, og UKIP heller ikke vant noen nye seter i suppleringsvalget for to måneder siden, har det vært knyttet store forventninger til at partiet skulle slå tilbake lokalt. Det er i kommune- og bystyrer og regionale forsamlinger UKIP har gjort det aller best.

Men etter hvert som opptellingen skred frem torsdag natt og fredag formiddag, ble det så altfor tydelig for partiledelsen at velgerne har sagt nei takk til samtlige mandater som var på valg denne gang. Unntaket er det ene setet i «fylkestinget» i Lancashire.

I en TV tale fredag erkjente Paul Nuttall at alt var tapt, og at det ikke ser særlig lyst ut foran parlamentsvalget om en måned.

«Vi er offer for vår egen suksess», sa Nuttall da det ble kjent at bare tre prosent av britene hadde gitt sin stemme til UKIP. Ved forrige valg ga 3,8 millioner partiet sin støtte, eller omtrent hver femte velger.

Og for en gangs skyld var det ikke media og venstrevridd presse som hadde skylden for høyrepopulistenes tilbakeslag.

Med de konservatives betydelige fremgang og medienes skarpe lys på det borgerkrigsherjede arbeiderpartiet, ville det hørtes underlig ut, selv fra en UKIP-sjef å holde mediene ansvarlig for nasjonalistenes elendige valgresultat.

Målinger i The Times denne uken viser en oppslutning om Labour på ca. 29 prosent, mens Tory-partiet synes å ha nesten halvparten av alle briter i ryggen.

UKIPs utslettelse av seg selv kommer ikke som noe sjokk, ikke engang på UKIP-ledelsen. Etter at partieier Nigel Farage gikk av som leder, og la seg ut med resten av partitoppene fordi ingen ville støtte ham da han så gjerne ville bli adlet av dronning Elisabeth, har UKIP implodert. Partiet har mistet representasjon, den rike onkelen Arron Banks har desertert for å finansiere en annen bevegelse og med Brexit er det også slutt på pengeoverføringene fra Brussel som har finansiert UKIPs 20 Europaparlamentarikere samt deres sekretariat og støttefunksjoner.

Paul Nuttall har rett i at partiet har oppnådd det de ville ved å få Storbritannia ut av EU, og at de på denne måten har overflødiggjort seg selv. Samtidig sier et flertall av britene nå at det var feil å stemme for Brexit. Ja, ikke bare det. Ifølge The Times mener også et flertall av dem som sa ja til å forlate Europaunionen at de stemte feil.

Til nettstedet POLITICO sier UKIPs siste parlamentsmedlem at det vil være meningsløst å forsøke å mobilisere kandidater til valget om fem uker. Det er bortkastet møye, mener Douglas Carswell som lenge har vært tydelig i sitt råd til UKIP-ledelsen: – Oppløs partiet!

