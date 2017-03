Sir Nigels sorti

Kommentar Nasjonalistpartiet UKIPs skjebne minner litt om de to som skulle se hvem som kunne lene seg lengst ut av kirketårnet. Plutselig vant den ene.

Her hadde den opprinnelige antifederalist-ligaen agitert for britisk utmelding av EU i to tiår. Og så fikk de viljen sin!

" ... det er underlig at Farage – som hevder å representere folk flest – er så opptatt av å bli adlet.

Nå holder hele partiet på å implodere av bitre motsetninger og personlig fiendskap. UKIP har fått oppfylt sitt program, men det var ikke akkurat det de hadde tenkt …

Partieier Farage trodde ikke et øyeblikk at neisiden skulle vinne frem, det gjentok han senest valgnatten, så hverken han eller noen andre i den indre krets så for seg noe behov for flere egg i kurven.

Og med Storbritannias goodbye til Brussel er det også slutt på representasjonen i Europaparlamentet, der UKIPs team på 20 EU-gasjerte politikere samt tilhørende støttefunksjoner har vært britenes største partigruppe.

Nå mister Nigel Farage, partileder Paul Nuttall og flere titalls korporaler både lønn og stab.

Det dypt ironiske er at et parti som har hatt EU-motstand som eneste hovedsak, også er det partiet som har tjent best på EU i rede penger. Nedsmeltingen av delegasjonen til Europaparlamentet, hvor UKIP i praksis har hatt sine (EU-finansierte) sekretærfunksjoner, rammer også partiets virksomhet nasjonalt.

Som om ikke UKIP hadde problemer nok på hjemmebane. Partiets eneste representant i det britiske underhuset, Douglas Carswell er offentlig truet med eksklusjon av Nigel Farage, fordi han ikke har løftet en finger for at Farage skal kunne bli Sir Nigel.

Carswell er ikke den eneste i partiet som synes det er underlig at Farage – som hevder å representere folk flest – er så opptatt av å bli adlet. Et forslag om han kunne ta til takke med en mindre orden, ble oppfattet som en ren ydmykelse.

Den konservative London-avisen The Times viet sin hovedleder onsdag til Farages oppsiktsvekkende forfengelighet og hvordan borgerkrigen i UKIP holder på å bryte ned hele partiet.

Den norske pendanten, uten sammenligning for øvrig, er Carl I. Hagens såre skuffelse over ikke å bli utnevnt til stortingspresident i 2001. Eller hans raserianfall overfor sine egne da Frps stortingsgruppe i 2011 ikke nominerte ham til Nobelkomiteen.

Da ble Hagen så sint at han pakket kontoret sitt og trakk seg fra sentralstyret. Hvorpå han forfattet et fem sider langt notat med sterk kritikk av Siv Jensen og hvordan han mente seg behandlet.

Farage har nå fått en annen kandidat til å utfordre Carswells kandidatur; partiets rike onkel, Arron Banks. Et rent selvmordsoppdrag, slik valgvinden blåser på De britiske øyer. Det eneste han oppnår, etter alt å dømme, er at UKIP ramler helt ut av underhuset.

Fordi Carswell var en overløper, opprinnelig innvalg på et Tory-sete som det konservative partiet kommer til å vinne tilbake. Suppleringsvalget før helgen viste at ingen UKIP-representant kom inn noe sted, ikke engang partilederen, som stilte i et antatt sikkert valgdistrikt i Stoke.

Nigel Farages politiske glansnummer var kritikken av eliten, de etablerte politikerne, og hvordan overklassen ignorerte arbeiderklassen og den vanlige brite.

Men det var før han ble fornærmet for at ingen ville slå ham til ridder, eller utnevne ham til ambassadør i Washington, D.C.

