Nyvalg vil styrke Theresa May i Brexit-forhandlingene

Kommentar Statsminister Theresa Mays beslutning om nyvalg kom på det verst tenkelige tidspunkt – for Labour, Storbritannias arbeiderparti.

Angivelig kom nyheten også overraskende på mange av statsministerens egne støttespillere, ikke minst etter at hun for bare fire uker siden kategorisk avviste tanken om å fremskynde datoen for nytt parlamentsvalg.

Da spørsmålet var oppe 20. mars var Theresa May tindrende klar på at neste valg skulle være i 2020. Nå blir britene bedt om å gå til urnene om bare syv uker.

Det er knapt noen hemmelighet at statsministeren har vært under mildt press fra egne partistrateger om å utlyse nyvalg så snart som mulig. Den pågående borgerkrigen i Labour har gitt det største opposisjonspartiet en oppdrift på linje med en kampestein i Themsen.

Å vinne et valg med de marginer som nåværende meningsmålinger indikerer vil kunne gi de konservative et solid flertall, og dermed også et styringsgrunnlag som knapt noen britisk regjering har hatt på år og dag. Enkelte målinger har gitt Tory-partiet støtte fra om lag halvparten av velgerne, mens Labour har ligget og vaket rundt 20 prosent.

Men statsminister May har avvist å holde nyvalg på slike premisser. At hun nå har ombestemt seg er forståelig. Det er også renhårig.

Regjeringssjefen begrunner sitt endrede standpunkt med at opposisjonen vanskeliggjør de pågående Brexit-forhandlingene. I tillegg kommer opposisjonen i eget parti. For tiden styrer hun med 17 mandaters overvekt. Det er knapt når det ikke engang er Brexit-flertall i statsministerens parlamentsgruppe.

Selv om de konservative fremstår stadig mer konsolidert etter det interne Brexit-opprøret – i hvert fall mer enn det splittede Labour – skal det bare en håndfull utbrytere til for å velte en eller flere av de mange avstemninger som underhuset vil bli nødt til å gjennomføre underveis i skilsmisseoppgjøret med EU.

Liberaldemokratene ble marginalisert etter valget i 2015, men har fortsatt mange nok representanter til å stikke kjepper i hjulene for regjeringen. Medlemmer i Overhuset har også varslet vedvarende kamp til siste slutt mot Mays Brexit-løp.

Ved å utlyse nyvalg risikerer statsministeren å skape en ekstern situasjon som kan bidra til å samle det britiske arbeiderpartiet på en måte den kontroversielle Labour-lederen Jeremy Corbyn selv ikke er i stand til. Det er likevel en liten risk å ta. Langt større er hennes mulighet til å sette sammen et styringsdyktig parlament som står last og brast med regjeringens beslutninger i Brexit-forhandlingene.

Valgresultatet i juni vil neppe avspeile de mest optimistiske Tory-målingene, men det britiske valgsystemet med enmannskretser kan komme til å gi det ledende partiet en realt opptur uansett – selv med en oppslutning på «bare» 40 prosent.

Men viktigst er at et nyvalg, med Brexit-resultatet som utgangspunkt, vil gi statsminister May et helt annet mandat til å gjennomføre forhandlingene og lande en avtale hun med større trygghet kan fastslå er forankret i folkeviljen.

