Har du hørt den om skotten som... ?

Kommentar Kravet om ny folkeavstemning for å løsrive Skottland har vært sett på som en vits.

Men statsminister Theresa May ler ikke.

Siste regjeringsmøte i Downing Street hadde to saker på agendaen:

1. Løsrivelse fra unionen.

2. Løsrivelse fra unionen.

Sak nummer én handlet om forberedelser til EU-toppmøtet 9. mars – da statsminister May formelt skal be om iverksettelse av den såkalte Artikkel 50, dødmannsknappen i Lisboa-traktatene som utløser prosedyren for utmelding av Den europeiske union.

Sak nummer to handlet om forberedelser til Det skotske nasjonalistpartiets (SNP) landsmøte 17. mars – da førsteminister Nicola Sturgeon fryktes å be om iverksettelse av det såkalte 2016-manifestet, dødmannsknappen fra Skottlands parlamentsvalg som varsler prosedyrer for ny folkeavstemning om utmelding av Den britiske union.

Allerede etter Brexit-valget i juni fjor uttrykte Sturgeon at resultatet gjorde en folkeavstemning nummer to om skotsk løsrivelse «svært sannsynlig». Den første fant sted i 2014, da 55 prosent av skottene sa ja til fortsatt storbritisk union.

Til sammenligning stemte Skottland 62–38 i favør for å bli i EU. Og det er i dette høylandet hunden ligger begravet. Førsteministeren, som representerer SNP med absolutt flertall i ryggen, mener britenes brudd med Brussel også er et brudd med forutsetningene for skottenes ja til UK.

Konstitusjonell krise

Etter at Theresa May i januar lovte en «hard Brexit», der britene bryter fullt og helt med EU og trekker seg ut av det indre marked, var Sturgeon igjen på ballen og mente utsiktene for skotsk folkeavstemning nå var «mer sannsynlig».

Statsministeren står fritt til å avvise Skottlands krav, men ifølge regjeringskilder som den konservative London-avisen The Times har konsultert, vil det kunne utløse en større konstitusjonell krise. Problemet er at nesten uansett hva hun foretar seg, vil det forsterke allerede kraftige indre spenninger.

Det gjør ikke saken særlig enklere for May at to tidligere forgjengere i Downing Street har uttrykt forståelse for skottenes fornyede selvstendighetskrav.

Hverken John Major eller Tony Blair støtter skotsk uavhengighet. Men den konservative Sir John sa i en tale mandag kveld at Theresa Mays Brexit-kjør er «en oppmuntring til skotske separatister» og at det er «uansvarlig [av regjeringen] å ignorere dette». Hans sosialdemokratiske etterfølger, Tony Blair, kommenterte også Skottland i en tale forrige uke der han uttrykte at løsrivelse nå var blitt «mye mer sannsynlig».

Ferske meningsmålinger tyder på at det fortsatt er flertall blant skotter flest for å forbli under Englands krone. Svekket oljepris har dessuten gjort noe med utsiktene for økonomisk uavhengighet. Det er ikke nødvendigvis godt nytt for unionistene.

Tvert imot skjerper det Sturgeons forståelse av at hennes momentum er nå; SNP-landsmøtets sammenfall i tid med regjeringens formelle iverksettelse av paragraf 50 er ikke bare et symbolsterkt øyeblikk, det er også førsteministerens største og i praksis siste mulighet til å mobilisere sine egne.

Frykter krig på to fronter

Det står ikke bare om Skottlands posisjon, men også om hennes egen. Nicola Sturgeons popularitet har vært dalende etter at hun gjorde rent bord i det nasjonale parlamentsvalget og sikret SNK 56 av Skottlands 59 seter. Labour, De konservative og Liberaldemokratene fikk ett mandat hver. Hun trenger en ny sak, og knapt noe er bedre enn en felles ytre fiende.

Det Downing Street frykter mest av alt er at den skotske førsteministeren skal forlange folkeavstemning i løpet av neste høst–midt i de mest intense Brexit-rundene med Brussel. SNP vet at regjeringens oppmerksomhet nødvendigvis vil være låst til EU-forhandlingene om nye betingelser.

For statsminister May vil det være tilnærmet umulig å utkjempe to så viktige slag på begge fronter samtidig.

Som Skottlands minister for Europasaker, Alasdair Allan sa da han besøkte Norge forrige uke, er det viktigste for de skotske selvstyremyndighetene å bevare tilgangen til det indre marked. Enten via et separat EFTA-medlemskap, eller en assosiert tilknytning til EU via EØS. Begge deler impliserer at skottene må bryte med UK. Nicola Sturgeon mener det er den naturlige konsekvens av det hun oppfatter som Theresa Mays løftebrudd. Fordi forutsetningene er endret.

Sturgeon viser til det daværende innenriksminister May sa om et likeverdig fellesskap mellom Skottland, Wales, Nord-Irland og England, og at dette ville trygge britisk EU-medlemskap. Hun ba derfor skottene stemme nei til uavhengighet. Ved EU-valget sa 62 prosent av skotske velgere ja til å forbli i EU, og da Underhuset nylig stemte over Brexit sa samtlige 59 skotske parlamentarikere nei til å utløse artikkel 50. Skottene føler seg ignorert.

«Signifikant endring»

Ved det skotske parlamentsvalget i fjor gikk SNP ut med et manifest som legger til grunn ny votering om selvstendighet «hvis det finner sted en signifikant endring av forutsetningene som oppsto i 2014, for eksempel ved at Skottland mot vår vilje tas ut av EU».

Siden SNP ble gjenvalgt til å regjere med flere stemmer og seter enn Labour og Tory-partiet fikk til sammen, mener førsteministeren at hun har mandat til å forlange ny folkeavstemning om løsrivelse fra Den britiske union. Det er det som er vitsen med Skottland, skal vi tro Sturgeon.

