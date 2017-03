Et varslet selvdrap

Kommentar Jeremy Corbyns svekkelse av det britiske arbeiderpartiet har satt Labour 50 år tilbake i tid, ifølge David Miliband, partiets siste utenriksminister.

Den aller rødeste falanksen opplever det hele som en gjenerobring av partiets sjel: Ved å vende tilbake til de sosialistiske røttene skal Corbyn ta Labour videre.

Det er en strategi som har såpass stor oppslutning i dagens parti at Jeremy Corbyn, som vant lederstriden for snart to år siden med 60 prosent av medlemmenes stemmer i ryggen, både har overlevd et mistillitsvotum fra sine egne og kunne også notere ny seier i høst da hans lederskap atter ble utfordret.

Ulempen er at velgerne, briter som de siste tiårene har vent seg til et mer sentrumsorientert og pragmatisk sosialdemokratisk parti, ikke deler venstresidens entusiasme for Corbyns prosjekt.

Ifølge The Times har nærmere 26 000 medlemmer meldt seg ut av partiet det siste året. Parlamentsgruppen er delt i to fraksjoner som nesten konsekvent stemmer mot hverandre, og på siste meningsmåling lå Labour drøye 20 prosentpoeng bak de konservative. Knappe to av ti velgere kan se for seg Jeremy Corbyn som statsminister.

Frykten for at «kamerat Corbyn» skal lede Labour til et historisk lavmål ved neste parlamentsvalg er ikke lenger bare tomme trusler.

Gamle partistrateger som Peter Mandelson har åpent snakket om et katastrofevalg som metode for å få eliminert Corbyn og hans tilhengere for godt. Kretsen rundt tidligere statsminister Tony Blair og hans mislykkede arveprins Ed Miliband mener at Labours redning må sees i et tiårsperspektiv, der partiet må destrueres for å kunne bygges opp igjen.

Hvis suppleringsvalgene for en måned siden er en pekepinn ligger Labour an til å gå på tidenes politiske smell.

Et skrekkens eksempel er valgkretsen Copeland i Nord-England, et distrikt som arbeiderpartiet formelig har «eid» i 80 år. Ikke bare tapte Labours kandidat så det sang, men dobbelt illevarslende var det at de konservatives seier er første gang på 35 år at et sittende regjeringsparti vinner et sete fra det ledende opposisjonspartiet.

En meningsmåling utført av GFK denne uke konkluderer med at «Corbyn er like upopulær som Trump».

At alvoret nå begynner å sige inn over dem som sitter med makten i Labour – altså fagbevegelsen – er tydelig.

I et oppsiktsvekkende utspill sist helg gikk Len McCluskey, den mektige lederen i Unite, Storbritannias største fagforbund, ut med en «oppfordring» til Corbyn om å gjøre partiet relevant for britiske velgere igjen. NB! Innen 15 måneder.

Denne henstillingen kan gis mange etiketter, men kan vanskelig forstås annerledes enn som en ren reprimande av en umusikalsk partileder som er mer opptatt av å synge ut enn å følge med på notene.