Cameron: Trist teppefall

Kommentar For tre måneder siden ledet han en stormakt. De to siste har David Cameron slitt bakerste benk i Underhuset.

I hele denne tiden har Theresa May unnlatt å veksle ett ord med ham.

Camerons umiddelbare fratreden som folkevalgt kom like overraskende som Donald Trumps ønske om god bedring til Hillary Clinton. Det satt vel omtrent like langt inne hos dem begge å hilse rivalen med innestemme på denne måten.

At David Cameron har mye usnakket med sin etterfølger Therese May, er opplagt. I et avskjedsintervju vedgikk eksstatsministeren at han selvfølgelig hadde sitt «eget syn på ulike spørsmål».

Men som den politiske gentleman han er, velger han å forlate Underhuset for ikke å forstyrre den nye regjeringen, vel vitende om hvilken distraksjon en avgått statsminister kan være.

Cameron ønsker ikke å bli noen ny Edward Heath, som var de konservatives leder i ti år inntil han tapte partiet til Margaret Thatcher i 1975.

I hele hennes regjeringstid var den syrligste kritikeren en furten Sir Edward. Som rådgiver for John Majors finansminister Norman Lamont opplevde David Cameron på nært hold hvordan Thatcher fortsatte denne utidige tradisjonen overfor sin egen etterfølger.

Så selv om han denne uken måtte lese lederartikler som minnet 49-åringen om hvilken stamina det var i forgjengerne William Gladstone og Winston Churchill, som begge holdt det gående til godt oppi 80-årene, ja selv Thatcher og Jim Callaghan passerte 60 før de forlot Underhuset, så kunne Cameron også notere mye støtte.

Med et par sure redaktøroppstøt fra henholdsvis det mørkeblå høyre og det ildrøde venstre som uhederlige unntak, mener jevnt over alle kommentatorer at David Cameron har gjort et trist, men forståelig valg.

Alle skjønner at det er ugreit å sitte på bakre benk og se hvordan hans egen innenriksminister, nå regjeringssjef, forsøker å løpe vekk fra politikken de i fellesskap førte, og høre henne demonstrativt distansere seg fra Camerons lederskap.

Samtidig er det hensynsfullt overfor Theresa May, som åpenbart ønsker å ta partiet mot sentrum. Blant annet har hun tatt til orde for en mer offentlig orientert skole- og utdanningspolitikk, noe David Cameron er sterkt imot.

I sine seks år som regjeringssjef gjennomførte David Cameron viktige reformer, han holdt unionen sammen da skottene truet med å melde seg ut, og da han ved det solide gjenvalget i fjor sørget for det første konservative flertall siden 1992, lå han an til å skrive seg inn i historiebøkene som en av Storbritannias store statsministre.

I stedet kommer det til å stå at han var den som førte britene ut av Europa og falt for eget Brexit-grep.

Alle politiske karrierer ender i fiasko, oppsummerte Camerons kontroversielle partifelle Enoch Powell i sin tid. Å klare det før fylte femti er nesten en bragd.