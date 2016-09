Britene må betale utenforskapets pris

Leder Storbritannia vil legge ned veto mot EUs plan om et integrert europeisk forsvarssamarbeid.

Den mørkeblå falanksen av norsk høyreside som har funnet sammen med ytre venstre og Senterpartiet i EU-motstand og EØS-kritikk, bør følge ekstra godt med det britiske eksempel og se om det virkelig er til etterfølgelse.

Initiativet ble lagt frem av kommisjonspresident Jean-Claude Juncker under toppmøtet i Bratislava onsdag, og diskutert av medlemslandenes regjeringssjefer fredag. Et møte som Storbritannia ikke var invitert til – simpelthen fordi britene har bestemt seg for å gå ut av unionen.

Tirsdag neste uke skal saken drøftes av EUs forsvarsministre.

At regjeringen i London nøler med å iverksette den såkalte artikkel 50, som regulerer staters utmelding av Den europeiske union, og på toppen av det hele truer med veto overfor en sammenslutning av stater som Storbritannia ikke ønsker å være en del av, har fått selv forståelsesfulle EU-topper til å koke over. Det er begripelig.

Både i Brussel og i europeiske hovedsteder har man uttrykt tålmodighet med Theresa May og hennes knakende regjeringskoalisjon av eurotilhengere og rene EU-motstandere, vel vitende om statsministeren selv ikke ønsket resultatet som folkeavstemningen ga.

Det gjorde heller ikke den britiske forsvarsministeren, Sir Michael Fallon, men hans vetotrussel overfor EU blir likevel ikke tatt nådig opp. EU-president Donald Tusk var tydelig i sin tale da han gjorde det klart at EUs ansvar er å beskytte EUs interesser, ikke interessene til et land som ikke vil være med i unionen.

Forsøket på å stoppe det fransk-tyske forsvarsinitiativet oppfattes også som et tegn på at det omsider har gått opp for Storbritannia hva en utmelding av EU innebærer:

De har ikke lenger noe de skal ha sagt. Den historisk stormakten og Europas nest største økonomi har satt seg selv på sidelinjen og må observere hvordan politikk, handel og sikkerhetsinitiativer nå defineres i aksen Berlin–Paris.

Martin Schultz, som er president i EU-parlamentet, gikk i helgen så langt som å si at Storbritannia også må forberede seg på å forlate G7, gruppen av verdens største økonomier, fordi britenes posisjon henger sammen med deres ubegrensede tilgang til EUs indre marked, verdens største.

Dette er nok en påminnelse fra EUs side om at britene ikke kan forvente å fortsette som før, og at EU ikke er en à la carte-meny der man bare kan velge det lettfordøyelige. Med EU følger det gjensidige forpliktelser og solidariske betingelser, noen koster mer enn andre, men gir også bedre uttelling totalt.

