Brexit-seier uten vinnere

Kommentar Pundet sank litt og aksjemarkedet fikk midlertidig hikke. Bortsett fra det har ingen av dommedagsscenarioene som Brexit skulle utløse slått til. Selvfølgelig ikke.

Det er først nå det starter.

Statsminister Theresa May signerte tirsdag kveld det formelle utmeldingsbrevet som onsdag ble kurérbrakt til EU-president Donald Tusk i Brussel. Torsdag ble regjeringens såkalte hvitebok om Brexit-forhandlingene åpnet i det britiske underhuset.

I løpet av de nærmeste måneder og år vil vi få en idé om hvordan det kan komme til å se ut når fire tiårs europeisk samarbeid og integrasjon mellom Storbritannia, EU og EØS-landene opphører.

At EUs nest største økonomi forlater unionen vil bli merkbart. For britene. For EU. For Norge.

Å fremstille Brexit som noen form for seier – for noen! – fremstår stadig mer virkelighetsfjernt. Selvfølgelig kan det gå «bra», i den forstand at undergangsprofetiene ikke slår til.

Vi får da virkelig håpe det beste.

Men når EU og EØS mister et land som alene står for nesten en femtedel av EUs samlede BNP, 12 prosent av EUs budsjett, halvparten av EUs kjernefysiske arsenal og ca. 40 prosent av unionens militære kapasitet som kan settes inn utenfor unionen, da sier det seg selv at ingen ting blir som før.

I likhet med EU må også Norge redefinere forholdet til Storbritannia på områder som i dag er regulert gjennom EØS-avtalen. I tillegg mister Norge en viktig NATO-alliert på innsiden av EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid, slik statssekretær Elsbeth Tronstad (H) nylig minnet om.

I ettertankens flakkende lys er det mange briter som nå mener det samme som tidligere visestatsminister Michael Heseltine, tung Tory-politiker med flere taburetter i regjeringene til Margaret Thatcher og John Major: Å bryte med EU er den største avståelse av britisk suverenitet i manns minne.

Altså det motsatte av de gradvis færre Brexit-tilhengernes syn. Simpelthen fordi nå mister UK sin seniorposisjon i EU og i stedet, som Heseltine uttrykte det overfor Channel 4, vil britene «få diktert vilkårene for hvordan vi kan handle med vårt største marked.»

I Brexit-avstemningen sa folket at begrensninger i arbeidsinnvandringen fra EU er viktigere enn tilgang til unionens indre marked. Advarslene var imidlertid mange. Især fra næringslivet og den internasjonale finanssektoren som sammen med britiske banker og forsikringsforetak utgjør den største virksomheten i London. Det ble sagt i klartekst at avdelinger, arbeidsplasser og milliardinntektene fra denne bransjen ville bli flyttet ut av Storbritannia for å opprettholde full tilgang til EUs indre marked.

Brexit-sjefen, UKIP-leder Nigel Farage og hans støttespillere avviste dette som skremselspropaganda. Fordi UK uansett ville få tilgang til dette markedet på grunn av finansnæringens tyngde, og fordi ingen internasjonale selskaper til syvende og sist ville forlate Londons City.

Virkeligheten vise seg å være en annen.

22. mars kom meldingen om at Goldman Sachs begynner utflyttingen av sine 6000 ansatte fra den britiske hovedstaden. Investeringsbanken er en global gigant og opererer også som rådgiver for noen av verdens ledende selskaper, viktigste myndigheter og mest velstående familier. I kjølvannet av denne nyheten kunne The Times også melde at bankene Citigroup, Morgan Stanley og Bank of America forbereder samme manøver.

Samtidig kom en ny henstilling fra det britiske industriforbundet EEF, landets største arbeidsgiverforening, om at Theresa May må gå vekk fra det hun har sagt om en «hard Brexit». Fordi hundretusener av arbeidsplasser er avhengig av full tilgang til EUs indre marked.

Statsministeren har gjort et nummer av at Brexit betyr Brexit, og at kontroll med innvandringen trumfer handelsbetingelser. Det er mandatet fra folkeavstemningen. Men heller ikke May kan ha gått glipp av de næringslivsstemmer som minner om at britisk arbeidsliv er avhengig av denne innvandringen. Ifølge serveringskjeden «Pret A Manger» er kun én av femti som søker jobber hos dem britiskfødt.

Realitetene i den hodeløse avgjørelsen om å vende ryggen til sin fremste handelspartner og frivillig forlate en enestående strategisk posisjon i verdens viktigste union, begynner å sige inn over øyriket.

Selv blant ihuga EU-motstandere her hjemme er det gryende bekymring for at Brexit kan få en utilsiktet innvirkning på EØS. Når britene går fra en dynamisk EU-overenskomst til et statisk frihandelsavtaleverk, kan ikke Norge forvente like stor smidighet som i dag.

80 prosent av norsk eksport går til EU-markeder. Hele 20 prosent av vareeksporten går til Storbritannia. For norsk sjømat, med en eksportverdi på ca. 5,5 milliarder kroner, er det britiske markedet et av de viktigste. Når britene forlater EU må Norge sikre markedsadgangen til UK på en annen måte. Blir Norge stående uten avtale med Storbritannia vil handelen bli regulert gjennom WTOs regelverk. Det innebærer i så fall økte dokumentasjonskrav og høyere tollsatser.

Det vil også måtte komme nye runder om kvotefordelingen mellom norske og britiske fiskere, og fiskere fra EU, når britene ikke lenger er med i EU, som er Norges avtalepart. I tillegg oppstår det nye utfordringer knyttet til veterinærregler og mathygiene. Vi har i dag et harmonisert regelverk som sidestiller Norge og Storbritannia, takket være EU/EØS. Med Storbritannia på utsiden vil det kunne reises krav om ny dokumentasjon, grensekontroller og andre byråkratiske hindringer. For en stor eksportør av fersk fisk, som Norge, er det uholdbart. Ingen har det så travelt som en død laks.

Så lenge de fortsatt er medlemmer av den europeiske union kan britene ikke inngå egne handelsavtaler med andre. Først når UK er ute, kan Norge begynne å forhandle om en bilateral avtale. EU har mer enn 50 handelsavtaler med land som Storbritannia nå må finne separate løsninger med. I tillegg har EU pågående forhandlinger med 67 andre land, herunder USA, India og Japan. Utover det har EU også såkalte «Mutual Recognition Agreements» (MRA) med tredjeland, som Kina og Australia.

Noen som tror at Norge stiller først i forhandlingskøen?

Hvilke konsekvenser dette kan få for norsk eksport av fisk og energi (norsk gass utgjør en tredjedel av britenes årlige gassforbruk), er en tanke som ingen i hverken Næringsdepartementet eller UD tør tenke fullt ut.

Storbritannia er det største enkeltmarked for norsk vareeksport. Dette tar vi nærmest for gitt. Men det er rettigheter vi ikke ville hatt uten EØS-avtalen.

Derfor kan Brexit komme til å svi mer enn vi aner.