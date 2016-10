Stoltenbergs Ap-liv og lære

Leder Jens Stoltenbergs selvbiografi har vakt oppsikt på grunn av det åpenhjertige innholdet. Det vekker også oppsikt at den tidligere Ap-statsministeren ikke er like åpenhjertig når det gjelder egne økonomiske disposisjoner knyttet til bokens tilblivelse.

Igjen har en ledende Ap-profil demonstrert hvor liten sammenheng det er mellom liv og lære når det kommer til egen lommebok.

Ifølge Dagens Næringsliv har Stoltenberg fått forhandlet frem en eksklusiv, lukrativ forfatteravtale som kan gi ham ekstraordinære millioninntekter ut over den standardkontrakt som normalt regulerer forholdet mellom forlag og sakprosaforfattere.

Les Tom Egelands kronikk: «Gyldendal, Jens og spillereglene»

La det være presisert at Jens Stoltenberg ikke har brutt noen juridisk lov. Han har ikke gjort noe formalt galt. Men han har sannelig ikke gjort det riktig heller, skal man tro DNs avsløringer. Det vil ikke bli lett for Ap-tillitsvalgte å argumentere for partiets kulturpolitikk etter dette, og samtidig gjøre krav på troverdighet. Igjen har en ledende Ap-profil demonstrert hvor liten sammenheng det er mellom liv og lære når det kommer til egen lommebok.

VG-kommentar: «Politikk er grisete greier»

Som mange vil huske er det også forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker i denne tradisjonen. Da Arne Olav Brundtland i 1996 skrev sin selvbiografiske «Gift med Gro» på 300 sider, hevdet han å ha brukt mindre enn 300 timer på boken, noe som ga ham en skattereduksjon på ca. en halv million kroner.

Da en faglærer i sterkstrøm påberopte seg samme skattepraksis ved utgivelsen av en lærebok på 150 sider, sa ligningsmyndighetene blankt nei. Det var tidligere forretningsadvokat i BA-HR, Knut Brundtland, som fremforhandlet Stoltenbergs gylne kontrakt med Gyldendal, skriver DN.

Hanne Skartveit: «Jens burde gått av»

Enhver forfatter og forlegger står fritt til å avtale hvilke fordelingsnøkler man selv måtte ønske. I de fleste andre land er det normalkontrakten. Men Norge er et lite språkområde i en stor kulturkrets, og for å hegne om det genuint norske og sikre et bredt mangfold av stemmer og ideer, har Stortinget, forleggere og forfattere blitt enige om en solidarisk løsning.

Den sikrer at smale forfattere og de garanterte kanonselgerne tilbys samme betingelser. I praksis innebærer dette at de som selger mye delsubsidierer de som selger mindre.

Bokbransjen har nytt godt av kulturpolitisk begrunnede særavtaler og unntaksregler fra konkurranselovgivningen. Stoltenbergs angivelige gullkontrakt bryter med grunnleggende prinsipper i den kulturpolitikk han selv har agitert for.

Helt siden Helge Sivertsen som statssekretær og siden statsråd i Gerhardsens regjeringer la grunnlaget for Arbeiderpartiets kulturpolitikk og opprettelsen av Norsk kulturråd, har nettopp solidaritetstanken og fordelingsprinsippet vært en essensiell standard.

Når partiets fremste tillitsmann i moderne tid sier at dette ikke gjelder for ham, er det mer enn bokbransjeavtalen som står for fall.