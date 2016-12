Statsbudsjettet: Dette blir dyrt!

Kommentar Det er lett å være raus med andres penger. Med våre penger, rettere sagt. Skattebetalernes. Direkte eller mer skjult.

Det lå i kortene. Skulle de fire samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre komme seg ut av den fastlåste konflikten, måtte det koste penger. Men 7 milliarder kroner? Rett nok er noe av det dekket inn ved å kutte andre steder. Men mye av det er hentet i form av økt utbytte fra ulike statlige selskaper. Og noe er egentlig friske penger, fordi de er hentet fra områder der de ellers ville blitt stående ubrukt. Som fra asylfeltet, der regjeringen har budsjettert med langt flere asylsøkere i år enn det ser ut til å bli.

Da de fire partilederne la frem sin avtale lørdag kveld, handlet det om mye mer enn bil og klima. Særlig KrF hadde fått gjennomslag for mange av sine hjertesaker på helt andre områder. Som flere voksne i barnehager. Flere lærere i skolen. Økt satsing på rus og psykisk helse. Gode formål, alt sammen. Men det burde vært funnet plass til disse satsingene innenfor de opprinnelige budsjettrammene, og kuttet tilsvarende andre steder.

Dyre partier

Inndekning er sjelden et tema for mellompartiene. Det er for eksempel interessant at det ikke står et eneste ord i pressemeldingene fra KrF og Venstre om hvor pengene er hentet fra. De er opptatt av hvor de har fått til økte bevilgninger. At regningen går til fremtidige generasjoner, synes å bety mindre.

At Frp ikke er opptatt av å bremse statens pengebruk, vet vi. Tidligere ville partiet til og med bryte handlingsregelen, som skal sikre at og barna og barnebarna våre skal få nyte godt av oljerikdommen. At KrF og Venstre er dyre partier, visste vi også.

Skjørt samhold

Men at Høyre, som har presentert seg som garantisten for en ansvarlig økonomisk politikk, kan stå for en så omfattende offentlig pengebruk som det vi nå ser, er underlig. Det forteller mye om hvor viktig det er for statsminister Erna Solberg å holde de fire partiene sammen. Og ikke minst - hvor vanskelig det er.

Gjennom den siste tidens bitre og uforsonlige strid har vi fått grundig dokumentert hvor skjørt samholdet er på borgerlig side. Spørsmålet er om Erna Solberg klarer å gjenoppbygge tilliten mellom de fire frem til neste stortingsvalg. Og ikke minst - om hun klarer å få mange nok velgere til å tro at de fortsatt er et troverdig alternativ til å styre Norge i enda fire år.