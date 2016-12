Statsbudsjettet: Venstre vant - Frp tapte

Kommentar Frp-leder Siv Jensen forsøkte å stjele seieren etter budsjettenigheten. Men hun vant ikke.

«Bilpakken ligger fast» skrøt Frp-leder Siv Jensen da enigheten om statsbudsjett ble presentert lørdag kveld.

Men det gjør den ikke. For Venstre har perforert bilpakken. Og det er ikke bare fordi de har fått inn en økning på utsiden av pakken i flere tiltak, som gjør det dyrere med bil.

Nei. Venstre plasserte pilen dyppet i miljøavgifter rett i hjertet av Frp. I selve bilpakken.

For kravet til innblanding av såkalt biodrivstoff økes nå til hele 20 prosent innen 2020. Allerede neste år skal dette spare miljøet for utslipp på nær 90.000 tonn drivhusgass.

Hareide: - Det har kostet dem

Og det fører til at det blir dyrere å fylle tanken. For dette er en snedig måte å få opp drivstoffprisen på. Saken er den at biodrivstoff er dyrt. Og når staten setter krav til at det må blandes inn mer, så er det du som må betale for det.

Dette var måten Venstre kunne omgå fredningen av bilpakken på. Og det gjorde de selvsagt.

At Jensen likevel hevder at bilpakken er fredet, er som forventet. Partene er enige om at hvert parti må ha sine seiere å skryte av. Slik er spillets regler.

Krangelen vil ikke gi partiene banesåret. Det er lenge igjen til valget. «Borgerlig kaos» er ikke så farlig som Ap hevder. Tvert om, partiene har fått markert seg overfor velgerne.

For bilistene betyr enigheten heller ikke all verden. Selv om økningen i drivstoffavgifter blir rekordhøy neste år, vil prisen antakelig ligge innenfor vanlige variasjoner. Akkurat hvor mye dyrere må ekspertene finregne på.

Men så var selve økningen i drivstoffprisene aldri det egentlige problemet i årets forhandlinger.

Problemet med den såkalte bilpakken var at Venstre og Krf ble fornærmet av den. Ikke av innholdet, som var godt og innebar en rekordøkning i drivstoffavgiftene.

De ble, om vi tror deres egen forklaring, fornærmet av presentasjonen. Siv Jensen og Erna Solberg virket å stille ultimatum på bilpakken før partene i det hele tatt hadde begynt å forhandle.

Dermed ble det et spørsmål om ære. Det kunne virke som Knut Arild og Trine ikke hadde noe de skulle sagt. De måtte vise at de også har makt. Derfor klaget de ekstra høyt.

Og de lykkes. Lørdag kveld var det pay back time. Ikke bare fikk Venstre bestemme stedet for pressekonferansen - miljøbedriften Asko er partiets favoritt. Kompromisset førte også til at miljø ble Den Store Saken. Til og med Siv Jensen snakket om klima.

Og når de nye tallene i budsjettet ble presentert, ble det også klart at Venstre (og KrF) har fått flyttet store summer til sine hjertesaker.

Jernbanen får mest ekstra, hele 830 millioner kroner på et allerede rekordhøyt forslag. I tillegg har Venstre fått gjennom sitt CO2-fond for næringslivet, satsning på karbonfangst og lagring og til og med en utredning om de tidligere skrinlagte havvindmøllene.

Dermed fikk småpartiene gjenopprettet den tilsmussede æren. Solberg og Jensens forsøk på å tøyle dem, fungerte dårlig. Smertefulle handlinger som å drysse enda mer skattepenger over de allerede oversubsidierte elbilene, er prisen regjeringen må betale.