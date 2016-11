Spar noe til barnebarna

Barnebarna våre trenger oljepengene som vi har satt av i fond for å bøte på noen av de klimaskadene tidligere generasjoner påfører kloden de arver.

Regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF hadde pålagt seg selv å bli enig om et statsbudsjett søndag. Men forhandlinger på toppnivå i statsministerboligen på både fredags og lørdagskvelden hjalp ikke. Denne uken venter derfor nye forhandlinger.

Det er særlig miljø uenigheten kretser om, og den såkalte bilpakken som regjeringen har foreslått. Der øker de blåblå drivstoffavgiftene, mens andre avgifter senkes. Venstre er ikke fornøyd, og krever høyere drivstoffavgifter og flere tiltak for å få ned klimagassutslippene.

Lekkasjene i løpet av helgen kan tyde på at regjeringen har lagt på bordet tre milliarder kroner ekstra i grønne tiltak for å blidgjøre Venstre, samt at det diskuteres en økning i bruken av biodrivstoff. For KrFs del skal det være snakk om en økning i kontantstøtte, engangsstønad og midler til skolen.

Vi for vår del håper lekkasjene ikke stemmer. Å øke kontantstøtten er å gå helt feil vei, hele ordningen bør skrotes. Å øke andelen biodrivstoff har vært populært i de fleste parti i høst. Mulighet for å skape nye arbeidsplasser av norsk skog og samtidig vise handlekraft på miljø, har vært forlokkende. Men alle som er opptatt av miljø må vite at en slik overbudspolitikk ikke er bra for miljøet.

Regjeringspartiet Høyre ved miljøvernminister Vidar Helgesen kommenterte overfor VG at Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett kan skade miljøet, fordi Ap går inn for en høy bruk av biodrivstoff. Da er det å håpe at Høyre lytter til sin egen minister, og ikke går i den samme fellen for å få budsjettet vedtatt. Som Helgesen påpekte, kan et for høyt innblandingskrav for biodrivstoff føre til at vi bruker dårlig, førstegenerasjons biodrivstoff, fordi den miljøvennlige typen bare finnes i begrenset volum. Og dermed får vi høyere klimagassutslipp enn om vi holder oss til vanlig bensin og diesel.

Om regjeringen ender opp med å bruke mer enda mer oljepenger enn planlagt for å få landet budsjettet, og attpå bruker milliardene på tiltak som verken er bra for miljø eller barn, så er det dobbelt dårlig for barnebarna våre. De trenger oljepengene som vi har satt av i fond til dem for å bøte på noen av de klimaskadene tidligere generasjoner påfører kloden de arver. Slik det ligger an nå skader vi ikke bare miljøet de skal leve i, vi bruker opp pengene deres også.