På tide å stramme inn

Leder Minstepensjonistene får mer, næringsdrivende som blir syke, kommuner som likevel ikke fikk mindreårige asylsøkere, Rygge som hadde flyplass og Andøya som mister flystasjonen.

Det er blant resultatene etter at samarbeidspartnerne kom til enighet om revidert budsjett.

400 millioner er spredd utover til stort og smått, ja, det er mye smått, for eksempel to millioner til sykkelhotell, arkivutdanning og en million her og der til ulike museum og kulturarrangement.

Mangt er sikkert gode tiltak, men de må veies opp mot alle andre gode tiltak. Det mest positive vi kan si om revidert budsjettet er at forhandlingene ikke løses ved å sprøyte inn mer oljepenger. Tvert om, KrFs Hans Olav Syversen startet presentasjonen på Stortinget med å understreke at oljepengebruken ikke er økt. Det er et bra startpunkt, og vi håper det bærer bud om at en ny type skamvett er på vei. Men et nærmere blikk på inndekningen for de nye utgiftene, viser at den tidvis er kreativ. Ubrukte midler til blant annet flyktninger har fått bein å gå på, og budsjettpartnerne har funnet penger til nye formål ved å skyve andre utgifter frem i tid. I disse dager virker det heller ikke helt trygt å budsjettere med ting som at Stortinget skal spare 10 millioner på drift.

Nå er dette uansett en svært liten andel av statsbudsjettet det er snakk om. Det er den totale pengebruken budsjettkameratene la opp til i budsjettforhandlingene som er vårt hovedankepunkt. I fjor tok finansminister Siv Jensen for første gang ut mer av fondet enn hun satte inn. Og selv om hun fikk milliarder ekstra i fanget nå i mai på grunn av færre flyktninger og trygdeutgifter, setter hun nok en rekord med sin plan om å bruke 220 milliarder oljekroner totalt.

Selv om det er lurt å bruke ekstra mye penger i bølgedaler som vi skal opp av igjen, er norsk økonomi alt på bedringens vei. Overdreven pengebruk hindrer omstilling. Og pengene går ikke til det som var planen. Regjeringen skriver selv i revidert budsjett at uttakene av Oljefondet skal gi næringslivet flere ben å stå på, og at pengene skal gå til kunnskap, infrastruktur og skattelettelser. Tiltak som å gi pensjonistpar 8000 kroner mer i året er gledelig for mange, men er ikke akkurat treffsikkert i forhold til regjeringens egne mål.