Dyr – dyrere – Erna Solberg

Kommentar Norge er en playboy når det kommer til pengebruk. Til og med der statsstøtten flommer over, klarer de blåblå å presse inn mer.

Forslaget til det nye statsbudsjettet kom i all hui og hast på lørdagskvelden. Stortinget fikk ikke mange timer til å forberede seg til finansdebatten mandag morgen.

Kanskje var det derfor mange av politikerne i Stortinget i går tydde til eviggrønn kritikk. De jamret seg over for lite penger til alt fra fysioterapi til miljø.

Se forslagene: Slik prøvde Erna å redde budsjettet

Subsidietoppen

Det virkelige problemet er at regjeringen bruker altfor mye penger.

Det var ille allerede i Høyre og Frps opprinnelige forslag til statsbudsjett, med en oljepengebruk på 224 milliarder. Men der foreslo regjeringen i det minste flere kutt.

Ikke engang kuttene i Forsvarets musikkorps overlevde forhandlingene. For glem krise i vedlikehold og pengemangel i Hæren. Alle korpsene er bevart.

Det de ettersigende knallharde budsjettforhandlingene har bestått i, er å plusse på penger over alt.

Utdanning av pianostemmere får over fire millioner ekstra. Skiskyterlinjen i Stryn får en ekstra million. Asker får 4,3 millioner til en sykkelvelodrom. Evangeliesenteret får 31 millioner kroner.

Les også: Grande: - Det mest krevende jeg har vært med på

Altfor mange har fått sitt

Nå er jeg ikke imot hverken korps eller pianostemmere. Men inntrykket var at det var virkelig tøffe tak i disse forhandlingene. Og at det dreide seg om miljø.

Også har de fått vedtatt tinghus i Drammen, billigere månedskort og gratis studielån for lærere.

Miljøkrangelen ser ut til å ha blitt en brekkstang for å bevilge penger til alle lobbyister politikerne skylder en tjeneste.

Les også: Nå blir disse bilene dyrere

Skulle kutte i det offentlige

Det begynner å demre hvor dårlig antibyråkratipartiene på borgerlig side er til å prioritere.

De lovet å kutte i det offentlige. Da burde de funnet rom for tiltakene innenfor eksisterende rammer.

Å påføre Norge varige kostnader – som den svært ukloke og dyre økningen i kontantstøtte – skaper problemer. Kommende regjeringer kan ikke dekke inn dette med flyktningpotten, som tilfeldigvis ble til overs i år.

Fikk du med deg? Venstre: Regjeringens grønne skifte kan øke CO₂-utslippene

Hul oljepengekritikk

Nå kritiserte fornuftig nok Arbeiderpartiet oljepengebruken i Stortinget i går. Men kritikken lyder hul fra partiet som samtidig krevde mer til alt fra sykehus til de arbeidsledige. Og som i sitt eget forslag til budsjett kutter oljepengebruken med kun fire milliarder kroner.

Derfor kunne finansminister Siv Jensen enkelt svare på den kritikken. Hun kunne si som sant er, at heller ikke Ap står for en ansvarlig oljepengebruk.

Jensen fikk òg hjelp av Høyres Svein Flåtten, som forsvarte den høye pengebruken med de dårlige tidene. Det beste for ungene våre er at vi skaper arbeidsplasser, ikke sparer pengene, var Flåttens budskap.

Og nå som han har vært med på å gi friidrettslinjen på Steinkjer 2,7 millioner ekstra, så har han gitt et hint om hva ungdommen skal drive med fremover.

Les også: Norge må kutte CO₂-utslipp opptil ti ganger så raskt som EU

Plutselig er det tomt

Men Flåtten har rett i at vi skal skape arbeidsplasser. Problemet er at all vekst kommer i offentlig sektor.

Alle kan ikke bli pianostemmere. Vekst i byråkratiet er ikke noe å leve av i fremtiden. Offentlig sektors oppgave er å tilrettelegge for det private næringslivet.

Som Marianne Marthinsen i Arbeiderpartiet bemerket, vil oljefondet være tømt tidlig på 2040-tallet om vi fortsetter som i dag.

Det er dårlig gjort overfor barnebarna. De trenger oljefondet til å bøte på noe av miljøproblemene vi lar dem arve. Men det kan også bli brutalt for dagens generasjoner. Vi kan oppleve raske, dramatiske kutt i velferdsgoder som sykelønn, barnehagestøtte, helsehjelp når pengene tar slutt.

Og det gjør de med denne farten. I år tar vi for første gang ut mer av oljefondet enn vi setter inn. Om oljeprisen ikke hadde gått opp nå, hadde all veksten Jensen skrøt av, vært nullet ut.

Bakgrunn: Dette er bilpakken som førte til budsjettkrise

Fysikkens lover

Norsk offentlig sektor er litt som svampen, oppsugningsevnen er enorm.

Men et sted er det et metningspunkt.

I alle fall for svampen. Men tydeligvis ikke for de blåblå. For ikke engang der hvor man trodde metningspunktet faktisk var nådd, har de satt ned foten.

Elbilene er kanskje det grelleste eksempelet. Disse bilene har fått så mye statsstøtte de siste årene, at det var vanskelig å se for seg at de kunne klare å suge til seg mer.

Men budsjettpartnerne klarte å finne rest-absorpsjonsevne til og med her. De fikk lirket inn det kjente sugerøret og koblet på statskassen. De allerede oversubsidierte bilene har fått enda mer.

Det betyr ingenting for miljøet. Men det måtte til for å forbedre inneklimaet på ikke-sosialistisk side.

Det sier noe om hva denne konstellasjonen er i stand til. Når det gjelder å bevilge penger ser det faktisk ut til at de har klart å bryte fysikkens lover.