Mot lysere tider, kanskje

Kommentar Det ser litt lysere ut for norsk økonomi de neste tre årene. Men langtidsvarselet er uvanlig usikkert.

Det kan komme inn et lavtrykk fra den andre siden av Atlanterhavet. Det kan oppstå stormsentra i Europa. Amerikansk proteksjonisme og europeisk nasjonalisme vil gi langt dystrere økonomiske utsikter, også for Norge.

Utrygge tider

Forskere i Statistisk Sentralbyrå (SSB) la torsdag frem økonomiske prognoser for norsk og internasjonal økonomi foran et fotografi av et vilt landskap der dalen ligger i mørket mens en svak sol lyser opp fjellsiden. Det skulle illustrere at utsiktene er lysere langt fremme enn der vi nå befinner oss.

Eller kanskje kommer vi oss ikke dit.

Usikkerheten skyldes blant annet det uforutsigbare ved Donald Trump, de europeiske høyrepopulistenes forsøk på å demontere EU og den avtakende veksten i Kina.

Det er som SSB tørt konstaterer: Usikkerheten oppfattes som stor og sannsynligheten for at det kan gå dårligere enn det vi legger til grunn virker større enn for at det vil gå bedre.

Svak vekst

Det gir opplagt mening å se norsk og internasjonal økonomi i sammenheng. Råvarepriser og utviklingen hos handelspartnerne er helt avgjørende for våre økonomiske utsikter.

SSB tror på økende økonomisk vekst og litt lavere arbeidsledighet i Norge i treårsperioden. De regner med at oljenedturen går mot slutten og at investeringene i oljenæringen igjen vil øke i 2018-19. De tror også at prisveksten på boliger vil avta i 2018, med et svakt fall året etter. Renten vil forbli lav. De forespeiler en svakt økende reallønnsvekst.

En forutsetning er at norsk økonomi får drahjelp fra internasjonal økonomi. Det forventes moderat økonomisk vekst hos våre viktigste handelspartnere og norsk eksport tjener på at kronen står svakt i forhold til annen valuta.

En annen forutsetning er at oljeprisen stiger gradvis, til om lag 60 dollar fatet. Hvis dette ikke skulle inntreffe, og oljeprisen i stedet faller ti dollar, er det alene nok til å avblåse den forventede forsiktige konjunkturoppgangen i Norge. Så utsatt er norsk økonomi for ytre påvirkning.

Trumps valg

Donald Trump vant valget på mørke visjoner om hvor dårlig det står til i amerikansk økonomi. Tilstanden er imidlertid langt bedre enn da Barack Obama overtok under finanskrisen for åtte år siden. Bruttonasjonalproduktet (BNP) økte med 3,2 prosent i tredje kvartal, og eksporten økte med hele ti prosent til tross for en sterk dollar. Arbeidsledigheten har falt fra over ti prosent i 2009 til under fem prosent nå.

I valgkampen truet Trump med å innføre skyhøy straffetoll. Han ville rive i stykker internasjonale handelsavtaler. Hvis Trump innfører 45 prosent straffetoll på kinesisk import, blir det handelskrig mellom verdens to største økonomier. Det vil også ramme tredjeland som Norge. Stormakters proteksjonisme er dårlig nytt for en liten, åpen og eksportrettet økonomi.

SSB tror ikke det går så galt. Deres prognoser bygger på at Trumps inntreden ikke vil påvirke veksten i verdensøkonomien i særlig grad, og at amerikansk økonomi vil bli stimulert av store investeringer i infrastruktur og skattekutt. Men det er en forventning som bygger på at Trump unnlater å innføre alle de proteksjonistiske tiltakene han varslet i valgkampen.

Ut av EU

Den økonomiske og politiske usikkerheten er minst like stor i Europa, noe som gjør at SSB nedjusterer sine prognoser for internasjonal økonomi. Flere land står foran kritisk viktige valg og folkeavstemminger i en rekke land. Nasjonalistiske, proteksjonistiske og EU-kritiske bevegelser er på fremmarsj. Flere land enn Storbritannia kan komme til å melde seg ut av EU og eurosonen. Det vil ramme økonomien hardt hos våre viktigste handelspartnere.

Eller man kan velge å se en lysning i det fjerne.

I går kom det nye tall fra Eurostat som viser at arbeidsløsheten i EU er på det laveste nivå siden 2009, selv om den fortsatt er på høye 8,3 prosent. I to år har det vært stabil økonomisk vekst i eurosonen på om lag 1,5 prosent. I land som Spania og Nederland er veksten dobbelt så høy.

Europa er ikke friskmeldt, men noen kurver peker i riktig retning. Det vil Norge tjene på.