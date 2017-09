Få «mannen» ut av den offentlige forvaltningen!

Debatt Er det ikke på tide å kvitte seg med titler som «offentlig tjenestemann», «rådmann», «fylkesmann» og «sivilombudsmann»?

NIKOLAI K. WINGE, førsteamanuensis i forvaltningsrett, Institutt for offentlig rett, UiO

Som foreleser i forvaltningsrett formidler jeg kunnskap om vårt offentlige styringssystem til hundrevis av studenter, hvert semester. For mange er det første gang de får innsikt i hvem som bestemmer i dette landet. De som følger mine forelesninger kan nok få inntrykk av at landets administrative ledelse består av menn.

Til illustrasjon kan jeg referere fra en oppgave jeg lagde forleden: «Når det gjaldt spørsmålet om Marte Kirkerud var å anse som offentlig tjenestemann kom fylkesmannen til motsatt konklusjon enn rådmannen, og saken endte til slutt hos sivilombudsmannen». Dette fikk meg til å undre; hvem er alle disse mennene i den offentlige forvaltningen? Eller mer korrekt; hvilke signaler gir det at vi fremdeles opererer med slike arkaiske navn på offentlige stillinger? Enkelte vil kanskje hevde dette er en triviell problemstilling. Jeg tør imidlertid påstå at språkbruken kan ha noen uheldige sider.

Tidligere fylkesmann i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen, poengterer dette godt i et intervju i Kristiansand avis fra 2015; «Mitt liv som mann». Ved siden av å være landets første, kvinnelige politimester har hun vært tjenestemann, embedsmann, sysselmann og fylkesmann. Personer som Ann-Kristin Olsen har banet vei for mange, og bidratt til å vise at kjønnsdiskrimineringen ligger mer i navnet enn i gavnet. Eller tar vi feil? Medfører opprettholdelsen av slike tituleringer at det skapes en mer eller mindre usynlig barriere for kvinners følelse av tilhørighet i den offentlige forvaltning?

Språkrådet anbefaler et kjønnsbalansert språk. På deres hjemmesider vises det til at i de fleste yrker er kjønnsnøytrale betegnelser gjennomført, f.eks.: arbeidsleder, ombud, politibetjent, servitør, sekretær, husøkonom, lærer, sykepleier. Disse betegnelsene har kommet i stedet for kjønnsmarkerte ord som ender på -mann, -kvinne, -dame, -frue, -inne, -erske.

Det vises imidlertid til at for en del yrker og stillinger har vi ennå ikke kommet fram til kjønnsnøytrale betegnelser, men bruker fremdeles ord med kjønnsmarkerte etterledd: embetsmann, fylkesmann, lagmann, lensmann, oppsynsmann, riksmeklingsmann, rådmann, sendemann, styrmann, sysselmann, tjenestemann, jordmor. Fellesnevneren for de fleste slike titler er at de hører til den offentlige forvaltning.

I disse dager utredes utkast til ny forvaltningslov. Det pågår også flere reformer i den offentlige forvaltning, blant annet kommune- og regionreform. Kan dette være en gylden anledning til å bli kvitt titler som offentlig tjenestemann, rådmannen, fylkesmannen og sivilombudsmannen? Kanskje tar det en mannsalder å endre slike titler i folkets språkbruk. De har tross alt vært der i manns minne.

Men for de som kommer etter kan kanskje kjønnsnøytrale titler bidra til å viske ut et skille som hører fortiden til.