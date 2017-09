Debatt Pulsen stiger og jeg kjenner at jeg blir sint. At det går an å skrive noe så dumt! Det er så typisk sånne. Jeg bare må kommentere – nå skal de få passet påskrevet.

HANS ESKIL VIGDEL, diakon

Jeg rakk faktisk ikke lese hele stykket engang, skummet bare gjennom, men det får holde.

Jeg kjenner lysten til trolling i mitt hjerte.

Nettrollene er ikke bare «der ute», ulike oss selv. De er inne i oss. For vi kan alle kjenne på lysten til destruktiv adferd på nett, til å «slenge med leppa», brått og i affekt, til å støye, støte og avspore.

Heldigvis er det ikke alt som foregår inni hodet vårt som kommer ut. Heldigvis er det krefter i oss som ønsker å ha grundige, ærlige og redelige meningsutvekslinger. Det er oftest en lang vei mellom det jeg umiddelbart tenker når jeg leser et debattinnlegg som irriterer meg og det gjennomtenkte svaret jeg faktisk gir. Og mer enn én Facebook-kommentar har jeg angret og slettet. Men det hadde tross alt hvert bedre om de ikke ble skrevet i det hele tatt. Jeg blir utfordret til å stoppe opp og tenke meg om før jeg kommenterer.

Det foregår mye i mitt hode som ikke tåler dagens lys, og mine meddebattanter skal være glade for at selv om trolling er noe jeg også kan velge, velger jeg det bort. For vi velger hva vi skal gjøre med den umiddelbare responsen som popper opp i hodet og følelsene som skyter ut i kroppen når vi leser. Jeg kjenner kanskje lysten til trolling i mitt hjerte, men jeg kjenner også lysten til å være raus, saklig, ærlig og redelig. Trolling er et valg. Spørsmålet er: Hva velger vi?

Neste gang du leser en Facebook-kommentar eller et innlegg som irriterer deg: Tell til ti og tenk deg om før du kommenterer. La ikke frykt for trolling ta bort motet til å skrive selv, men slå et slag for menneskeverd, slik Lothe etterlyser.

Det skal mot til for å møte nettroll, man må trosse egen uro som ledsager taushet, usikkerhet, lammelse og gjør at vi trekker oss tilbake fra kommentarfeltene. For hva om jeg skriver noe feil, hva om de blir sinte på meg, og jeg blir utskjelt? Be gjerne andre om hjelp til å uttrykke deg. Ta en risiko, selv om det vil koste.

Jeg deler Stian A. Lothes oppfordring om å ikke la nettrollene, eller tastaturkrigerne som han kaller dem, være i fred. Nei, la oss ikke holde avstand, men bringe kunnskapens og redelighetens lys inn i kommentarfeltene. For vi vet hva som skjer med troll når lyset treffer – de sprekker. Vi må ikke la mørket vinne, men vi må øve oss opp til å møte trolling med kunnskap, oppriktighet og saklighet. Da må vi i så fall våge egen sårbarhet, og ta risikoen ved å bli misforstått. For hvis vi ikke våger sårbarheten, har nettrollene vunnet og får kommentarfeltene for seg selv – det kan vi ikke godta. Ti ikke stille, men bruk din stemme, for når du tier overlater du kommentarfeltene til de mørke kreftene. Måtte alle gode krefter forene seg, det være seg den eldre garde som ble kritisert, eller den yngre som Lothe selv representerer.

Offentlig meningsutveksling er opplysende for folkeopinionen og svært nyttig for vårt samfunn, den er for viktig til å bli overlatt til trolling. Vi kan være glade for at kommentarfeltene i VG og andre medier ikke er blitt stengt – selv om mange har tenkt de burde blitt nettopp det. La oss bruke kommentarfeltene i det godes tjeneste, sette lyset på og ikke overlate dem til nettroll som forvirrer og formørker – for mister vi kommentarfeltene til den mørke siden, er det et stort tap.

Nettroll har en tendens til å kapre den offentlige samtalen og gjør at oppriktige folk skygger unna. I det offentlige ordskiftet har jeg selv opplevd at velmenende mennesker tar til orde for at vi heller burde ta en kaffe og snakke om det, i stedet for å skrive om det til alles skue. Det er godt ment, men å unngå offentligheten er å gi nettroll makt, når det de trenger er motstand. Det er et ideal for mange at kritikkverdige forhold og konfliktstoff kun skal tas på bakrommet, men det er ikke enten eller, vi kan gjøre begge deler. Jeg er enig at det er bra for mennesker å treffes ansikt til ansikt, og at det kan være den beste måten å kommunisere på, men mange ganger er saken av en slik natur at det bør nå flest mulig, slik at lyset treffer trollingen.

Prest i Den norske kirke, Vidar Mæland Bakke, bruker uttrykket «lavmælte samtaler». Lavmælte samtaler forstår han som ydmyke, fintfølende, lyttende og langsomme. Han mener at samtalene våre ofte bærer preg av å være det motsatte. De er kravstore, høylytte, travle og bombastiske. Jeg har et håp om at debattkulturen i VG og andre medier skal bli mer lavmælt.

La oss sammen skru på lyset i kommentarfeltene, og ta dem tilbake.