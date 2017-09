Ta kommentarfeltene tilbake!

Debatt Kom sosiale medier for brått på den eldre garde?

STIAN A. LOTHE, skribent

Stadig flere voksne mennesker på alder med mine foreldre og besteforeldre tyr til ekstreme ytringer under fullt navn i kommentarfeltene til nettaviser, Facebook og i andre sosiale medier. I det siste har jeg gjentatte ganger spurt meg selv hva som har skjedd med så mange fra generasjoner eldre enn min egen etter at de tok steget inn på sosiale medier og om det er de som er de nye nettrollene.

Stian A. Lothe. Foto: THOMAS NILSSON , VG

Vi kan gjerne debattere norske verdier, innvandring og en mannevond svane i Os, men i dag skal debatten handle om hvordan vi debatterer som voksne mennesker.

Hvor var det de falt av lasset i forhold til den mer moderate generasjon jeg selv er del av? Kom sosiale medier for brått på den eldre garde? Mens min egen generasjon hadde nettvett som pensum, var dette av naturlige årsaker ikke på læreplanen da de godt voksne selv gikk på skole.

Er det kanskje derfor så mange ikke eier hemninger eller forståelse for hva som er akseptabelt å legge ut på nettet? Eller er det kanskje slik at min egen generasjon er for opptatt av å holde en perfekt fasade og derfor velger å dele sine meninger internt i chatboksen?

Jeg, og kanskje andre også, har fått inntrykk av at stemningen på sosiale medier har surnet de siste årene og at stadig mer dystopiske og ekstreme stemmer har fått fotfeste. Om debatten så gjelder islam, offentlige personer eller den notoriske drapsulven, får de ekstreme ytringene — de som er blottet for refleksjon og medmenneskelig respekt — ikke bare mer oppmerksomhet, men også stadig mer plass i kommentarfeltene.

Jeg har selv to yngre søsken som nå begynner å bli aktive på sosiale medier. Tanken på at de snart skal bli vitne til alt grumset i kommentarfeltene uroer meg. Hvordan kommer de til å reagere når de leser at folk på alder med våre besteforeldre skriver at Per Fugelli ønsket å dø for oppmerksomheten, kommenterer helt uprovosert nedsettende om Sophie Elise sitt utseende eller at muslimer har ingenting i Norge å gjøre? Selv har jeg verken barn eller barnebarn. Men jeg vet med sikkerhet at dersom jeg hadde hatt det, ville jeg gjort mitt ytterste for å ikke etterlate meg en digital arv bygget på mobbing, hat og rendyrket rasisme.

Mer moderate mennesker tenker gjerne at slike ytringer ikke er representative for majoriteten. Likevel er det nettopp kommentarfeltene mange søker til i dag for anslå opinionen — den rådende mening hos folket. Jeg nekter å tro at folk flest kjenner seg igjen i mørket kommentarfeltene reflekterer, men jeg må ærlig innrømme at den daglige eksponeringen for hatet ofte får meg til å lure på om de kanskje gjør det likevel.

Jeg har i lang tid tenkt at de som er villige til å skrive hatske kommentarer på nettet, både eldre og unge, gjerne er de som falt utenfor og ikke helt lyktes i samfunnet. I senere tid, derimot, har jeg innsett at dette er en alt for enkel fremstilling av nettrollene. Bare ved å bla gjennom kommentarfeltene til norske aviser, kan man lese helt absurde og respektløse ytringer fra voksne mennesker som kommenterer under fullt navn. Ved å klikke på profilene deres kan du ofte se hvor de jobber og hyggelige bilder av dem sammen med sine nærmeste. Dette er mennesker som knapt kan kalles tapere i livet.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Vi som liker å tro at det er verdt å slå et slag for menneskeverd og ikke minst det å ta avstand fra mobbing og fremmedhat, må slutte å leve i den boblen hvor vi systematisk kategoriserer tastaturkrigere som samfunnets avskum. Vi må slutte å tenke at disse menneskene ikke er verdt å diskutere med. Jeg hører ofte folk si at de som forsøpler nettet med brunt grums ikke har et meningsfullt liv. Men hvor meningsfull er tiden vi bruker til å lese disse kommentarene når vi er for feige til å slå tilbake?

At det tilsynelatende er færre fra min egen generasjon som velger å kommentere hemningsløst på nettet gir håp for fremtiden. Samtidig er det trist, og ikke minst flaut, at så mange voksne mennesker — neste generasjons forbilder — sprer så mye uberettiget hat.

Vi bør ikke lenger sitte og se på at kommentarfeltene blir forsøplet av alt slags grums fra voksne mennesker som burde visst bedre. Det er på høy tid at vi tar kommentarfeltene tilbake slik at neste generasjon slipper å tvile på om medmenneskelig respekt er et døende fenomen.

--

Stian Lothe jobber som juniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Apeland