Orker ikke flere føtter

Kommentar Én god ting med at juli er over: Snart kan sosiale medier fylles med noe annet enn sommersminket sukkerspinn på steroider.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

For all del, det er folk vel unt å ha en flott ferie.

Men hva er egentlig greia med «se så fantastisk jeg har det-konkurransen» som herjer SoMe, på et nivå som denne sommeren har eskalert til det absurde?

Én ting er at vi på død og liv skal overgå hverandre i digital sommerskryting, men av uvisse grunner velger så mange å gjøre det på akkurat samme måte.

For ærlig talt, folkens, blir det ikke på et eller annet tidspunkt ulidelig kjedelig å vise hverandre varianter av «fot på solstol», «nærbilde av ølflaske», «her er den nye badeleken min» eller «se, jeg spiser på gourmetrestaurant»?

En undersøkelse publisert tidligere i sommer viser at 44 prosent av befolkningen deler feriebilder på nett.

Men hvorfor gjør vi det?

Hva er årsaken til at vi tror at følgerne våre synes det er himla interessant å se bilde av softisen man akkurat kjøpte på Mallorca?

Én av årsakene kan være en bivirkning av at det er blitt billigere å bruke mobilen utenlands, en annen at nære slektninger synes det er hyggelig å bli oppdatert. Og det er selvsagt ikke noe galt i at bestemor på Smøla koser seg med å se hvordan barnebarna plasker i et basseng på Skiathos.

Men i en tid der definisjonen på en digital «venn» er blitt synonymt med «noen man kanskje vet hvem er, og derfor synes det var naturlig å sende en venneforespørsel», havner for eksempel det vi legger ut på Facebook langt utenfor den kretsen det burde være naturlig å dele hver bidige feriedetalj med.

Trolig er hovedsvaret at sommeren publiseres bit for bit, bilde for bilde, fordi vi så gjerne vil fremstå vellykket overfor omverdenen.

Selvfølelsen forsterkes hver gang noen belønner show off-posituren med en «like». Så kan vi ligge der på stranden og trykke «oppdater» annethvert minutt, for å sjekke om noen har lagt merke til bildet som viser hvor avslappet man er, i stedet for å lene seg tilbake og faktisk koble av.

I den virkelige verden opplever nok også fot-fotografene at ferien kan inneholde køer, krangling og kanselleringer, eller den klamme stemningen på hytta når mange har stuet seg sammen over litt for lang tid.

Men på internett skinner solen uansett.

Heldigvis er det høst snart.