Hvor er de norske verdiene når man ikke tåler å se et par med forskjellig hudfarge?

Debatt Jeg er lei meg for vennen min, men også for alle de som ikke ser ut som Ola Nordmann og som må leve med rasisme hver dag.

LORELOU DESJARDINS, fransk forfatter, bosatt i Norge.

I går leste jeg en Facebook-oppdatering fra en venn som fortalte at han var med i Sophie Elises nye musikkvideo.

Wow, tenkte jeg. Den mest populære bloggeren og en av kvinnene med mest innflytelse i Norge velger ikke hvem som helst for å spille og danse i sin musikkvideo. Hun velger de beste.

Han heter Kingsford Siayor og kommer fra Tromsø. Han er skuespiller på Nationaltheatret (og har spilt i filmen «Svidd Neger») og har lært meg noen nordnorske banneord som manglet i vokabularet mitt.

LORELOU DESJARDINS, kjent som bloggeren «A Frog in the Fjord».

Jeg var så stolt at vennen min hadde klart å få denne jobben.

Så leser jeg på VG samme dag at «i kommentarfeltet til Sophie Elise Isachsens musikkvideo hagler det med grov hets og rasistiske ytringer. Plateselskapet vurderer om de skal anmelde». På sin blogg skriver Sophie Elise at «Youtube og Vevo har fjernet kommentarfeltet på musikkvideoen til «All your friends» fordi det som står skrevet der er såpass alvorlig at det ikke er forsvarlig å ha det åpent lenger».

Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter, mener at «et plateselskap burde anmeldeslike grove rasistiske og deshumaniserende meldinger automatisk. Ellers vil haterne bare fortsette neste dag og neste uke med å spre hatet. I Norge handler det stort sett om en bot, ikke om fengsel – men en bot kan være nok til at folk besinner seg».

Hva har Kingsford gjort for å fortjene alt dette? Han er en skuespiller som bare fikk en kul jobb. Hva har Sophie Elise gjort? Hun er en blogger som synger en låt. De er begge to unge mennesker som later som de er forelsket i en musikkvideo.

Hva er det som er sjokkerende her?

90 prosent av alle musikkvideoene fra vestlige land viser par som er forelsket. Det føles ut som vi befinner oss i USA under raseskillet når så mange både i Norge og i utlandet er sjokkert over dette paret fordi en har hvit hud og den andre har svart hud.

Samtidig har det vært en debatt i Norge om norske verdier. Hvor er de norske verdiene når man ikke tåler å se et par med forskjellige hudfarger i en musikkvideo?

Hvor er likestillingen, hvor er åpenheten, hvor er respekten som jeg elsker i dette samfunnet? Jeg er lei meg for vennen min, men også for alle de som ikke ser ut som Ola Nordmann og som må leve med rasisme hver dag. Jeg er lei for de musikerne som kommer til å nøle når de ønsker å ansette noen som har en annen hudfarge.

Man burde tenke på talent, sjarm, teknikk. Kunst.

Hvis politikere er så interesserte i å uttale seg om norske verdier, hvor er de når man må uttale seg mot rasisme? Hvorfor er ikke det et tema i valgkampen?

Berglund Steen mener at «Rasisme ikke er et tema i valget. Vi snakker om norske verdier, men du vil finne få politikere som framhever antirasisme som en viktig verdi. Det går mer i brunost. Rasismen og fordommene som er en del av mange menneskers virkelighet, er ikke en sak. Valgkamper er generelt et godt sted for å spre fordommer, men sjelden en god arena for antirasisme».

Norge er et vanskelig land å forstå. Sett utenfra kan det føles som et lukket samfunn som ikke aksepterer hvem som helst som er annerledes, og som har mange fordommer.

Min mor som bor i Frankrike snakker fortsatt om de nordmennene som så terrorister i en tom buss. Det var den mest lest saken i Le Monde i flere dager.

Hva kommer hun til å si hvis jeg forteller henne om det som har skjedd med vennen min? Hun kommer til å si at «Norge er et land fullt av rasister. Hvorfor vil du bo der?»

Virkeligheten er litt mer komplisert, heldigvis. Det som varmer hjertet mitt er at under hatmeldingene på videoens kommentarfelt var det også mange andre som skrev at de burde anmeldes for hatprat.

Det er fristende for mange av oss å skrike «rasister», men løsningen ligger ikke i å demonisere. Man er ikke født rasist, man blir det. Hvis rasismen kan læres, betyr det at det kan også avlæres. Men det kan bare skje hvis politikere snakker om det med åpenhet istedenfor å lage et klima som er fremmedfiendtlig.

Jeg velger å tro på kong Haralds syn på det norske samfunnet. Et land hvor alle er akseptert, uavhengig av hvem de er forelsket i, hvilken gud de tror på og hvor de er født.

Norge er et land fult av kontraster, hvor de fantastiske norske verdiene forhåpentligvis gjelder for alle. Og som uttrykket sier: «Laundry is the only thing that should be separated by colour».