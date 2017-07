Vin og brød

Kommentar Endelig ferie. Tid for litt hemningsløs hedonisme.

ODA RYGH, Kommentator i VG



Vel fortjent etter et langt år i mørke, med snø, regn, og hardt arbeid. Man har slitt. Man har spart. Man har deffet så magen ser fin ut i strengt tatt overflødig baris. I ditt ansikts sved skal du spise din flintsteik med potetsalat og ta bilde av den til Instagram.

Men det er ikke bare grillfesten og føttene på stranden som foreviges. Det er drinkene også. Kald hvitvin i glass med dugg på. I solnedgang i tropene. Rare fruktdrinker i alle fargene til det samiske flagget på en gang. Med parasoll. Og øl i solen. Og inne.

En egen sjanger er den ironiske flyplassøllen. Særlig utbredt blant folk med en viss mengde kulturell kapital som legger ut bilde av drikken sin på utreise.

Ølpris

Nordmenn må for øvrig være ett av få folkeslag som har alkoholprisen som mål på hvor god en ferie var. Som det første de tar opp etter været.

«Hvordan hadde dere det i Praha?»

«Jo, det var sol hele tiden og EN ØL KOSTET FEMTEN KRONER».

Ja, tenk. Hedonisme man har råd til er noe som drar mange ut av landet. Og det på den fineste tiden av året, som norgesferiemoralistene blant oss akker seg over. Og er det noe rart? Med prisnivået her til lands altså?

Men har det ikke glidd ut litt dette her..? Og ikke bare på tur i Syden?

Moralist

Dette er selvfølgelig enda mer moralistisk enn å være campingferie i Norge-purist, men la gå: Er det ikke egentlig litt ille at kartongvin på benken og drink med paraply i og øl på flyplassen på formiddagen er blitt selvsagt på ferie? At det er blitt noe større enn selvsagt, at det er blitt et symbol på unntakstilstanden ferien er?



Nå er det ikke et glass på Instagram i ny og ne som er noen krise. Det er heller det totale trykket. Vi drikker mer enn noen gang. Det er større aksept enn noen gang. Det er litt fordømmelse av dem som drikker mye rundt barn, og spør du sjømannskirken i Thailand får du nok noen historier ingen vil akseptere. Men enkeltskjebner til side, og spart til en annen gang: Vi vet at det er totalt konsum i landet i befolkningen som sier mest om hvor mye alkoholskader vi får.

Kanskje vi burde tenke over om hvor mye vi vil bidra med reklameringen, i tillegg til inntaket? Hvor mye skal vi poste noe rødt i glasset? Trenger vi delta i dansen rundt Goldschlägeren? Kan vi ikke bare drikke den?