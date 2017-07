Charter-guidens bekjennelser

Kommentar SYDEN (VG) Tjäna allihopa! Hun smiler blidt og skånsk og ønsker alle velkomne til tidenes beste ferieuke. Så forteller hun en historie om hvor ofte det skjer front-mot-front-kollisjoner på motorveien de kjører på.

Det er sommer og vi nordmenn reiser sørover i hopetall. Til tross for et helt ålreit sommervær over store deler av Norge, vil mange hundretusen av oss tilbringe en uke eller tre i Sør-Europa. Fløyet, busset, bebodd og bespist av et charterselskap.

Vi fikk titte på dagboknotatene til en fersk reiseguide jeg kjenner i StarVingollo Solreiser. Ethvert sammenfall med reelle personer og hendelser er tilsiktet, men dessverre tilfeldig. Notatene er likevel oversatt fra svensk.

Lørdag kveld: Reiselederen står og tripper utenfor den lille flyplassen i Syden lørdag kveld. Det er mørkt, men luften holder fortsatt 30 grader – og bussjåførens sigarettlukt. En liten time på overtid lander de, 126 nordmenn fordelt på ni hotell og tre feriebyer. Hun ser de rulle ut av ankomsthallen: Rosa trillekofferter og Buggy-vogner, lette boblejakker over armen og et par taxfree-flasker i turkise bæreposer. Flokken min, tenker hun.

I bussen forteller hun opprømt om det spennende landet de skal få se. Historien, kulturen – og de stygge møteulykkene. «Dere må gjerne leie bil, men vi anbefaler våre gruppereiser», legger hun blidt til.

De har bare kommet frem til første hotell da første lille problem oppstår. Gjesten har bestilt all-inclusive og resepsjonisten har gjort klar irrgrønne plastarmbånd til følget. Men gjesten synes ikke noe om fargen, ja, når sant skal sies forstår han ikke poenget med disse plastarmbåndene i det hele tatt. Hun nikker forståelsesfullt og forsøker å forklare at armbåndet symboliserer at han har forhåndsbetalt for både mat og drinker. Gjesten tar motvillig på seg armbåndet og hvisker til kona at han skal ta en prat med hotelldirektøren i morgen og høre om de kan finne en alternativ løsning.

Søndag formiddag: Reiselederen har allerede vært på restauranten en time. Hengt opp de røde Starvingollo-flaggene ved inngangsdøren, lagt brosjyrer i vifteformasjon og stablet permer pent utover et bord. Like etter klokken 11 kan de begynne. Av 126 gjester har 21 møtt opp til velkomstmøte.

Hun forteller radig om de mange unike turmulighetene akkurat dette Syden-landet kan by på. En borg som er flere hundre år gammel. En sjarmerende fiskerlandsby der livet leves akkurat som før turistene kom. Og dersom man står opp ved daggry og er villig til å investere fire timer på buss hver vei: Et mausoleum bygget for landets tidligere konge og en stopp ved regionens høyeste fjell.

Hun får spredt applaus da hun forteller at de får 20 prosent rabatt på restauranten de sitter på.

Tirsdag ettermiddag: Det kommer dager da reiselederen misunner venninnen som jobber på sykehjemmet i Ystad. De skyper og sammenligner lønn. Hjelpepleieren tjener 20.000 i måneden, reiseguiden tjener 8000. Men – hun får jo bo i Syden! Og dessuten får hun rabatter på restauranter og barer og katamaran-turer og bananbåter.

Hun visste hva hun gikk til. I søketeksten på nettet ble de advart om at man «ikke blir reiseguide for å få en høy lønn , det er opplevelser man blir rik på». De to venninnene går over til å sammenligne brunfarge. Her vinner reiselederen overlegent.

Onsdag kveld: Uken har gått bra hittil. Noen klager fra de stakkarene som ble boende på et hotell der bassenget er under oppussing. Og en hakket mindre rettmessig klage fra en gjest som ringte henne da det var slutt på dopapir.

Torsdag morgen: Det har vært en hektisk natt. En gjest har ramlet ned en trapp da hun gikk i søvne, en annen har blitt frastjålet passet da han sovnet på en benk – og på det tredje hotellet hadde ungene fått tak i noen fargestifter og dekorert de hvite murkalkede veggene med fantasidyr.

Og rett før hun skal gå for dagen, kommer det en gjest til kontoret for å klage på støy fra en som sovnet på en benk, fra hun som ramlet ned en trapp og det meste barnefamilien driver med.

Lørdag ettermiddag: Flokken hennes står klar utenfor hotellene med fullstappede kofferter og røde neser, flassende skuldre og skjellfletter i håret. «Har ni haft det bra?», roper hun. De fleste nikker lydløst.

Hun får stablet hele flokken hjem på flyet og vinker energisk. Om en liten halvtime ankommer neste flokk. Reiselederen ser seg i speilet og retter på noen lyse hårstrå. Det er lange dager, men det er verdt det – for om bare to måneder skal hun selv på ferie. Backpacking i Asia.