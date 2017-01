Somalias terrorhær er på fremmarsj

Kommentar Mens IS så sitt selverklærte kalifat krympe i løpet av 2016, har fjoråret vært en renessanse for den somaliske terrorhæren al-Shabaab.

Av AXEL STØREN WEDÉN

Onsdag denne uken smalt det igjen. Utenfor et populært hotell i Somalias hovedstad Mogadishu sprengte en selvmordsbomber seg. Kort tid etterpå gikk en ny bombe av før flere bevæpnede menn stormet hotellet. 22 mennesker ble drept i blodbadet, i tillegg til seks terrorister.

Angrepet er ett av over 360 angrep den Al-Qaida-tilknyttede terrorgruppen al-Shabaab har utført siden 2006.

Men i realiteten har islamistgruppen vært på defensiven siden de ble drevet ut av hovedstaden i 2011 av styrker fra regjeringen og Den afrikanske union.

AXEL STØREN WEDÉN er journalist i VG. Foto: Helge Mikalsen , VG

Det har faktisk gått bedre enn på lang tid i landet som for omverden er kjent for lite annet enn å være en mislykket stat, stadig rangert som verdens mest korrupte land preget av lovløshet, krig og konflikt.

Den økonomiske veksten de siste årene og den relative stabiliteten i Mogadishu har brakt med seg åpningen av nye restauranter, meglerkontor og daglige ankomster fra internasjonale flyselskaper som Turkish Airlines.

FN-representanter har trukket Somalia frem som en «suksesshistorie» og IMF har rost landet for å ha gjort «store fremskritt».

Derfor er det ekstra tragisk at Al-Shabaabs vekkelse i stor grad har blitt lagt til rette for av forhold utenfor Somalia. Uten forvarsel eller forklaring forlot etiopiske styrker, som utgjør en essensiell del av Den afrikanske unions tropper i landet, i høst sine baser i en rekke somaliske byer.

Terrorhæren kunne dermed spasere inn og gjenerobre makten i store deler av landet uten blodsutgytelser.

Kommentar: IS-kalifatets siste dager

I et land preget av dyp korrupsjon og utbredt fattigdom representerer Al-Shabaabs lovnader om utdanning og jobb et alternativ for mange. Verst går det utover mindreårige.

En ny FN-rapport viser at over halvparten av terrorstyrken består av barn. Niåringer blir sendt ut i kamp, brukt til å frakte eksplosiver og ammunisjon eller til å jobbe som spioner.

Selv om al-Shabaab ikke har vist at de besitter kapasiteten IS har til å ramme Europa med terror, fortsetter gruppen å utgjøre en stor fare for nabolandene, slik terrorangrepet mot kjøpesenteret Westgate i Nairobi i 2013 viser.

Gruppen har også tiltrekningskraft på vestlige fremmedkrigere. I fjor ble to svenske statsborgere med somalisk bakgrunn dømt til 11 års fengsel for å ha kriget for islamistgruppen.

Men i de krevende tidene kan det likevel være en svært skjør optimisme å spore.

På tross av betydelige mangler i oppkjøringen til et presidentvalg som har vært preget av påstander om stemmekjøp og korrupsjon, har nå datoen for valget endelig blitt fastsatt til 8. februar.

Valget trekkes frem som den viktigste demokratiske prosessen på nesten 50 år. Består Somalia testen, kan det være et skritt i retning bort fra stempelet som en mislykket stat.