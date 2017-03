Norsk-somaliere blir glemt i utenrikspolitikken

Debatt Norsk-somaliere kunne vært en kjemperessurs for norsk Somalia-politikk. Likevel brukes de nesten ikke.

EBBA TELLANDER, forskningsassistent ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

«Vi står overfor den største humanitære krisen siden FNs opprettelse », tvitret FNs nødhjelpsjef på lørdag. 20 millioner mennesker er truet av hungersnød i Øst-Afrika, inkludert Somalia.

EBBA TELLANDER ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Foto: PRIO

Norsk-somaliere har vært raske til å mobilisere og har allerede samlet inn penger fra de første alarmsignalene for et års tid siden. Informasjon om krisen ble tidlig spredt på telefon, e-post og via sosiale medier til somaliere i utlendighet. På Twitter trender hashtaggen #Caawiwalaal, som betyr «hjelp en bror».

Får sjelden oppmerksomhet



I et radiointervju forteller Fatima Ali Madar, bystyrerepresentant i Oslo, om hvordan broren hennes fikk en telefon fra en fjern slektning, som fortalte at mennesker i landsbyen risikerte å dø innen få dager på grunn av vannmangel. Fatimas bror overførte penger til en lokal kontakt, som leverte vann til landsbyen innen to timer.

Eksemplet viser at norsk-somaliere kan respondere raskt, og at de kan nå fram til avsidesliggende steder som andre aktører ikke har tilgang til. Til sammenligning var internasjonale organisasjoner trege med å reagere ved sultkatastrofen i 2011, noe de har fått mye kritikk for.

Søtten fra somaliere i Norge og andre land var lenge de kriserammedes eneste håp for å overleve.

Tross dette, får norsk-somalieres flotte innsats i Somalia sjelden oppmerksomhet i norsk offentlighet.

Stabil støtte viktig

Støtten må opprettholdes også utenom krisetider. Hvert år sender somaliere i diaspora (somaliere som bor utenfor Somalia) 12 milliarder kroner til Somalia. Dette overgår den internasjonale bistanden til landet.

Flere norsk-somaliere er også ansatt i humanitære organisasjoner, som igjen er avhengige av somalisk diaspora og deres lokale nettverk for å kunne operere på bakken i Somalia. Et kjent eksempel er norsk-somalieren Hassan Khaire – Somalias nyutnevnte statsminister – som jobbet i Flyktninghjelpen som regionaldirektør for Afrikas horn 2011–2014.

Mange uvurderlige ildsjeler

At det norsk-somaliske miljøet har et stort antall aktive ildsjeler ble helt tydelig da jeg i 2015 tok min mastergrad om norsk-somalieres rolle i norsk utenrikspolitikk. Da intervjuet jeg norsk-somaliere, norske diplomater og politikere (over 40 intervjuer totalt). Jeg oppdaget at mange norsk-somaliere har høy utdanning og jobber på høyt nivå i forskningsinstitusjoner, FN-organ og i frivillige organisasjoner.

Norsk-somaliere er også aktive i somalisk politikk. Flere har stilt til valg og vært parlamentarikere og ministre.

I dag er to av tre av Somalias viktigste politiske poster besatt av norsk-somaliere. I tillegg til at statsministeren Hassan Khaire er norsk statsborger, så har Somalias «stortingspresident», Osman Jawari, bodd nesten 20 år i Trondheim. Det antyder nivået på den kompetanse og de nettverk som finnes i det norsk-somaliske miljøet.

Politisk aktive i Norge

Flere er også engasjerte i norsk politikk. Tre medlemmer av Oslo bystyre mellom 2011 og 2015 hadde bakgrunn fra Somalia. Det utgjorde fem prosent av representantene, selv om bare én prosent av befolkningen i Oslo er norsk-somaliere.

Dette er et eksempel på det samfunnsengasjementet som karakteriserer den somaliske innvandrergruppen. Norsk-somaliere har høyest valgdeltakelse av innvandrere til Norge.

I kommunevalget 2011 avga 46,5 prosent av alle norsk-somaliske menn og 54,1 prosent av alle kvinner stemmer. Gjennomsnittet for innvandrere som helhet er 42,7 prosent.

Uutnyttet resurs

Somaliske innvandreres mangfoldige engasjement i både Norge og Somalia innebærer et stort, men uforløst, potensiale for norsk Somalia-politikk. En norsk-somalier sa følgende om norsk politikk:

«Det [norske myndigheter] ikke er gode til, er å se i verktøykassen for å se hvilke verktøy som er tilgjengelige for dem. Om du har verktøy i din verktøykasse som du er redd for å bruke, da har du et problem.»

I min forskning så jeg at både politikere og diplomater var nølende til å involvere norsk-somaliere i norsk utenrikspolitikk. Det var noen initiativer for 5–10 år siden i forbindelse med lanseringen av begrepet «det nye norske vi».

Flere stortingsmeldinger på 2010-tallet pekte på viktigheten av å involvere innvandrergrupper i utenrikspolitikken. Dessverre finnes det få eksempler på at en slik politikk har blitt satt ut i praksis, og i dag har tematikken forsvunnet helt fra den politiske agendaen.

Norsk-somalieres tverrkulturelle kompetanse gjør dem unikt egnet i rollen som brobyggere, noe som kan skape gjensidig nyttige forbindelser mellom Norge og Somalia. Dessuten sitter de på uvurderlige område-, kultur- og språkkunnskaper, i tillegg til svært gode nettverk.

Det er en kompetanse Norge må benytte seg langt bedre av.