Skjebnehelg for Erna

Kommentar I helgen kan det borgerlige samarbeidet gå i stykker. Men, regjeringen kan overleve likevel.

BILPAKKEN DE KRANGLER OM * Regjeringen la 30. september fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. * Den såkalte bilpakken, som er blitt en hard nøtt i budsjettforhandlingene mellom de fire borgerlige partiene, er en del av dette opplegget. * Pakken innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre. * Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. * Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på dette formålet, noe som ifølge regjeringen vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. * Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner. * Venstre har til nå sagt at de ikke kan gå med på en slik pakke. Partiet krever større avgiftsøkninger på bensin og diesel, eller lavere kompensasjon. (Kilder: Finansdepartementet) (©NTB) (©NTB)

Budsjettforhandlinger er så marinerte i spill, spinn og taktikk at det er vanskelig å finne kjernen. På denne tiden i fjor var det ble forhandlingene om forrige statsbudsjett omtalt som «krise», slik var det året før også. Alle borgerlige budsjettforhandlinger siden Solberg tok over har vært fremstilt som politiske versjoner av klassikeren «Fluenes Herre».

Les også: KrF-Hareide sammenligner budsjettet med sjakk-VM

Idet budsjettet er på plass er krisen som regel over, og manuset skifter til juleevangeliet. At de fire borgerlige partiene holder ut med hverandre er da også til tider et større mysterium enn jomfrufødselen. Men, avtale er avtale, også når det er samarbeidsavtale det er snakk om. Slik har det vært siden 2013, helt frem til nå.

Denne helgen kan budsjettkrisen bli en ekte politisk krise. Samarbeidsavtalen, som helt siden 2013 har gjort at de fire borgerlige partiene har laget felles statsbudsjett, kan falle. Neste års statsbudsjett kan bli vedtatt mot Venstres stemmer. Kanskje også KrFs. Klarer ikke de fire partilederne å snekre et kompromiss som alle, med hjelp av oppfinnsom politisk retorikk, kan stå for, er Solbergs budsjetthåp at det blir vedtatt i andre avstemmingsrunde, såkalt subsidiært.

Les også: Høyre faller på ny VG-måling

Veldig lite tyder på at regjeringen vil bli tvunget til å gå av på dette budsjettet, men det borgerlige samarbeidet slik vi kjenner det kan være historie. Klarer ikke de fire å bli enige, så har Norge i praksis en vanlig mindretallsregjering.

Utfallet av forhandlingene er vanskelig å spå fordi partienes grunnleggende motiver er ukjente. Spesielt Venstres strategi, hvis partiet har noen, er usikker. Ønsker Venstre egentlig å stå utenfor dette budsjettet for å skjerpe sin egen miljøprofil i konkurransen med SV og MDG? Trine Skei Grandes plan kan være å vise nye muskler i denne budsjettforhandlingen, fordi hun kan være trygg på at regjeringen uansett ikke faller. Både KrF og Venstre kan mene at det etter neste valg vil gi mer innflytelse å være vanlige støttepartier for en borgerlig regjering enn å være formelle samarbeidspartnere slik de er nå. Å oppheve samarbeidsavtalen vil gi større frihet i valgkampen, og det vil også være en forutsetning for at den lite sannsynlige H/V/KrF-regjeringen kan bli noe av. En slik regjering vil aldri få noen samarbeidsavtale med Frp.

Les også: KrF åpner for Frp-seier

Å oppløse budsjettsamarbeidet er likevel risikabelt. Borgerlig kaos har aldri vært noen god sak hverken for Høyre, Venstre eller KrF. Arbeiderpartiets drøm er nok en Solberg-regjering som sitter på ruinene av et borgerlig samarbeid. Slike regjeringer har vondt for å vinne valg.

Men, budsjettkrisen kan også handle bare om sak. I så fall er den enklere å løse. KrF-leder Hareide sa tidligere i dag at V og KrF tidligere har fått et tilbud om en bilpakke som var noe bedre enn den regjeringen nå har lagt frem som et ultimatum. Den pakken kan kanskje løftes frem igjen. Løsningen vil i så fall ligge i det man kaller kompensasjonsdelen av pakken. At bensin- og dieselavgiftene kan økes med mer enn 15 og 35 øre, slik Frp til nå har gått med på, virker helt utenkelig.