Siv og Erna trenger kaldt vann

Leder Statsråder og sektorer som kommer med store kravlister og heftige ønsker til ukens budsjettkonferanse, bør dra derfra med kaldt vann i blodet.

Regjeringen samlet seg i går til budsjettkonferanse. I noen intense dager legges viktige føringer for neste års statsbudsjett. De forskjellige departementene og sektorene sloss om fordelingen av pengene. Norsk politisk logikk har alltid vært slik at de som får mest penger er budsjettvinnerne. Politisk gevinst måles som regel dessverre i penger i landet vårt. Den burde vært målt i oppnådde resultater.

Inngangen til budsjettkonferansen er ganske positiv. Finansminister Siv Jensen (Frp), som sammen med statsminister Erna Solberg (H) har det overordnede ansvaret for at budsjettet henger sammen og er ansvarlig, kunne på vei inn til konferansen fortelle at ny anslag viser positive tegn for norsk økonomi. Veksten i BNP for Fastlands-Norge forventes å bli 1,6 prosent i år, mot 0,8 prosent i fjor. Privat konsum øker, og arbeidsledigheten går ned.

Enhver regjering vil selvfølgelig forsøke å ta æren for positive tendenser i norsk økonomi. Gode statsbudsjetter og fornuftig økonomisk politikk er også viktig for at næringslivet skal blomstre og sysselsettingen holde seg høy. Det kraftige fallet i oljeprisen kunne rammet Norge hardere dersom politikken for å møte den hadde vært dårlig. Regjeringen har møtt oljekrisen med betydelige økninger i offentlig pengebruk, og til dels kraftige stimulanser til det de mener kan få fart på andre deler av økonomien enn den som har med olje og gass å gjøre. Dette ser ut til å ha hatt effekt.

Men, den borgerlige regjeringens oppgave er ikke bare å stimulere økonomien, den må også sørge for at offentlig pengebruk ikke blir for høy. At statsbudsjettene er ansvarlige. Spesielt når det kommer til beslutninger som vil påføre Norge utgifter i lang tid fremover. Å kutte i goder og ytelser er alltid særdeles vanskelig, og politisk risikabelt. Regjeringer og politiske flertall har derfor et særlig ansvar for å ikke lage politikk i gode tider som ikke er bærekraftig på sikt. Denne delen av oppgaven har ikke Solberg og Jensen løst på noen imponerende måte.

Under den borgerlige regjeringen har offentlig pengebruk satt nye rekorder. Dette er i stor grad finansiert med oljepenger. Kuttene i skatter og avgifter er ikke fulgt opp med tilsvarende kutt på utgiftssiden, noe som er et brudd med Høyres tradisjonelle økonomiske ansvarlighet. Regjeringen etterlater seg et nivå for offentlig pengebruk som ikke er bærekraftig. I årets budsjett bør det komme klare signaler om at grensen for denne politikken er nådd. Statsråder og sektorer som kommer med store kravlister og heftige ønsker til ukens budsjettkonferanse, bør dra derfra med kaldt vann i blodet.