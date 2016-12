La meg gi deg din daglige melk

Debatt For ett år og to måneder siden sto jeg og så på at fjøset vårt brant ned til grunnen og at flammene tok med seg 100 dyr. Dagen etter var jeg fast bestemt på å satse som bonde - igjen. Det er ikke takket være deg, Jon Georg Dale.

SOLVEIG BRATTENG RØNNING, melkebonde

Jeg hadde ingen planer om å bli bonde. Jeg er riktignok oppvokst på denne gården i Utskarpen i Rana kommune, men da jeg flyttet hjem sammen med mannen min og med vårt første barn i magen i 2009, var det ment å være midlertidig. Jeg var 27 år, hadde akkurat fullført sju års studier i Trondheim og i flytteeskene lå papirene på at jeg var siviløkonom med master i strategi.

Etter ett år på gården gikk jeg inn i driften for fullt og siden den gang har vi bygd ut fjøset, bygd hus, fått tre unger, bygd opp en god besetning og fylt en melkekvote på 450 tonn. I 2015 var vi ferdige, men så kom brannen. Dagen etter bestemte vi oss for å bygge opp gården – igjen.



Å bli bonde var for meg et personlig valg fordi det å produsere mat er noe av det mest meningsfylte jeg kan tenke meg. Men å bli bonde er også et etisk valg. Jeg ser viktigheten av å produsere norsk mat, men også verdien av å holde landet vårt levende. Skal nærbutikken holde åpent, må det komme folk å handle der. Skal nærskolene eksistere må det bo folk i distriktene. Annerledeslandet Norge er spesielt nettopp fordi det bor folk i hele landet.

Å bli bonde var også et familiært valg. Vi hadde lyst til at barna skulle vokse opp med tilknytning til gården og landbruket, og at de skulle forstå hvor maten kommer fra og jobben som ligger bak før den serveres ved matbordet. Ofte ser jeg at mine barn på to, seks og sju år har større respekt for maten og dyra enn voksne fordi de vet nettopp det.

Til slutt var det å bli bonde et faglig valg. Bondeyrket er et kunnskapsyrke med høye krav til faglig og brei kompetanse, og i denne jobben får jeg brukt hele meg. Det er en stor motivasjon å være en del av en næring som er verdensledende innenfor sitt felt. Landbrukspolitikere fra andre land kommer faktisk til Norge for å lære hvordan vi jobber og det er ikke uten grunn.

Jeg er så stolt av å være bonde at det er nesten latterlig, men regjeringens sentraliseringskåthet gjør meg bekymret for fremtiden. «Vi vil øke norsk matproduksjon» sier Jon Georg Dale, men legger, slik jeg ser det, de fleste incentiver i retning av at det lønner seg å være stor. Og næringa svarer. Vi er mange som har blitt store, Jon Georg. I full produksjon har vi her på gården 60 melkekyr, melkerobot og en moderne drift. Vi har satset alt – bygd ut og økt produksjonen, mekaniseringen, dyreantallet, arbeidsmengden og farta. Men er vi blitt bedre? Produserer jeg på min store gård mer og bedre råvarer enn vi hadde gjort om vi var fem små bruk? Og hva med gjeldsgraden?

Vi var heldig som fikk leid nok kvote og jord til å kunne forsvare en utbygging. Men veldig mange har ikke det. Norge er ikke lagd slik at vi kan ha stordrift over alt. Danmark på sin side er paddeflatt med jorder så langt som øyet kan se, men stordrift har jammen ikke vært løsningen der heller. I dag står vi ved et veiskille for hvor store vi faktisk kan bli, hvis målet er et levende landbruk over hele landet. Derfor er jeg spent på den kommende jordbruksmeldingen. Vil regjeringen fortsette i samme spor og si en ting, men gjør noe annet?

Det vi trenger er en forutsigbar politikk og politikere som ser verdien av å produsere mat der det er mulig. Landbrukspolitikk er næringspolitikk og distriktspolitikk. Nå er det viktig at politikerne tenker seg nøye om før de gjør store endringer i grunntankene for hvordan norsk landbruk skal forvaltes. Prinsippet har vært å dyrke gras der det er mulig og korn der det er mulig. Denne fordelingspolitikken er helt sentral for den norske modellen, matproduksjonen og bosettingsstrukturen.

Nå lurer jeg på hva du vil gjøre, landbruksminister Dale. Skal vi fortsette å styrke den norske landbruksmodellen som vi vet er bærekraftig eller skal vi bygge den ned, bit for bit, helt til vi er på nivå med resten av Europa, med enorme gårder, skyhøy gjeld og fraflyttede distrikter?

Det er bærekraftig å spise mat som er kortreist, dyrket på norske jorder og i norske fjøs. Dette er viktig for forbrukerne og for oss som produserer mat. Å produsere egen mat er også noe av det smarteste vi kan gjøre for klimaet vårt. At kjøttet eller melka har reist innenlands er en vesentlig klimaforskjell i forhold til om den har reist fra Brasil eller Tyskland. Å gjøre kua til den store klimasynderen i oljenasjonen Norge er for meg helt absurd.

Den blåblå regjeringen snakker mye om forenkling og frihet til å velge for bonden. Men er forenklingen for bonden eller politikerne? Jeg har ikke hørt mange bønder si at systemet er vanskelig eller en bonde si «sett meg fri.» Frihet for meg handler om å ha mulighet til å drive næringsvirksomhet uavhengig av beliggenhet og størrelse, slik at jeg fortsatt kan produsere kortreist og klimavennlig mat til den norske forbrukeren.