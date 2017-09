Fornuft og følelser på borgerlig side

Kommentar At KrF distanserer seg fra regjeringen er et betydelig nederlag for Erna Solberg. Men, verst kan det bli for Frp og Siv Jensen.

"Et lite tulleparti", " ... sleiker imamer opp etter ryggen", "som å kjøre en kniv i ryggen på oss". Det er noen av karakteristikkene fremtredende Frp-ere har kommet med om KrF de siste fire årene. En av de drøyeste kom fra nestleder Per Sandberg i 2015, da han sa følgende om KrF i Politisk Kvarter på NRK:

– KrF har et meget stort ansvar for at tusenvis av unge mennesker født og oppvokst i Norge lever i frykt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. KrF har et enormt ansvar for at vi rekrutterer titalls unge mennesker som er født og oppvokst i Norge og reiser ut og slutter seg til terrororganisasjoner. Driver med krigshandlinger og massakrerer barn og kvinner der ute. Dette er det KrF som har ønsket og resultatet ser vi i dag.

Sandberg måtte unnskylde seg etterpå, men meningsinnholdet kjenner nok mange Frp-ere seg igjen i. Forholdet mellom Frp og KrF er som en isbre oppå en putrende pøl av gift og syre. Med jevne mellomrom siver giftskyene opp gjennom gulvet og lager kvalm stemning i det politiske fryserommet som denne delen av det borgerlige samarbeidet har blitt.

Forakten for KrF er tydelig i deler av Frp, og den er gjensidig. Den logiske konsekvensen ville vært at Frp denne uken puster lettet ut, kanskje til og med unner seg en liten prosecco-rap, over at døren er stengt for Kristelig Godhetstyrannparti i regjering, Nå kan man kjøre videre uten å måtte knele for Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad.

Men, slik er det ikke. For Fremskrittspartiet ønsker seg flere venner. At man ikke har klart å knytte Venstre og KrF tettere til det borgerlige prosjektet de siste fire årene, er et like stort nederlag for Siv Jensen som for Erna Solberg.

Frps valg om å bli et parti som søker makt og innflytelse i regjering er det største vendepunktet i partiets historie. For i det Frp tok valget, så sa de også ja til samarbeid med andre partier. Noen annen vei til makten finnes ikke for Frp, eller noe borgerlig parti. Frps maktbase ligger i et borgerlig samarbeid som er bredt nok til at det kan få flertall. Ryker noen ut av det, ryker også makten.

De siste fire årene har vist at Frp er svært fornøyde med livet som regjeringsparti, den tilfredsheten finnes helt fra topp til grasrot. Frp er nå blitt et så vanlig parti at de faktisk ønsker å beholde regjeringsmakten de sitter med. Den sikreste veien til det hadde vært å lykkes bedre med det borgerlige samarbeidet.

Derfor er det snodig å se hvordan sleivkjefteri og nedlatende karakteristikker om juniorpartner KrF har rent ut av en rekke Frp-ere de siste årene. Alle som kjenner politikeres sinnelag vet at slikt skaper store problemer. Det hjelper ikke om den politiske avstanden er liten, eller om all fornuft tilsier samarbeid, hvis stemningen mellom personene er sur og giftig. For meg ser det ut til at KrFs avvisning av regjeringssamarbeid handler mer om følelser enn fornuft, og det er ikke vanskelig å forstå. Bare les sitatene i toppen av denne kommentaren en gang til, og forsøk å tenk at du er Knut Arild Hareide og skal si til folkene dine at de som har sagt dette er våre nye regjeringsvenner.

Erna Solberg og Siv Jensen understreker gang på gang at det skal være «høyt under taket» på borgerlig side, og at det skal være lov til å være uenige. Men takhøyden har vært så stor at ren destruktiv oppførsel har fått lov til å gå relativt ustraffet hen. Nå betaler de to prisen for det, med et borgerlig firepartisamarbeid som er skjørere enn på lenge.

Det er merkelig at de har latt det slure så lenge. Spesielt at Frp-leder Siv Jensen ikke har strammet inn når ordbruken har tatt av. For den sure stemningen kan ende med å sprenge hele samarbeidet, og dermed stenge døren for regjeringsmakt i mange år. Frp trenger KrF mer enn KrF trenger Frp.