Erna avlyser jakten på den nye oljen

Kommentar PARKVEIEN 45 (VG) Erna Solberg benyttet sin halvårlige pressekonferanse til å avlyse jakten på den nye oljen. Hun lovet også å holde seg unna narkotikahandel og tung kriminalitet ut regjeringsperioden.

Så tok hun seg i hva hun selv hadde sagt:

– Litt våpen må vi få selge.

Statsministerens julefrokost er ikke noe teselskap. Det går i sirupsbrød med brunost på en seng av meierismør, sylte med sennep, gravlaks og Magnus Takvam.

– Jeg vil benytte anledningen til å avlyse jakten på den nye oljen, sa Erna Solberg. Vel vitende om at kulturministeren nettopp har utnevnt en styreleder for Nasjonalmuseet som mener at kunsten er den nye oljen. Post festum, når Ekofisk stenger og vi skal leve av likes, retweets og Bjarne Melgaard.

Det er statsministerens privilegium å hevde noe annet enn egne statsråder.

«Jeg ville nok ikke sagt det slik», pleier Erna å si når Sylvi Listhaug utlegger Regjeringens asyl- og innvandringspolitikk.

«Jeg ville ikke brukt de ordene», kan hun skyte inn når fiskeriminister Per Sandberg omtaler seg selv i tredjeperson.

«Jeg ville ikke uttrykt meg på den måten», svarer Erna når hun blir spurt om hva Siv Jensen kan ha ment med oppfordringen om å sabotere bosetningsdugnaden av asylanter i Kommune-Norge.

– Ingen annen bransjer kan måle seg med oljenæringens betydning for økonomien, bedyret statsministeren.

– Det eneste måtte være narkosalg eller våpen, la hun til. Men kunne så berolige presselosjens fremmøtte med at Regjeringen ikke aktet å begynne med kriminalitet.

De har mer enn nok med å innføre DAB.

– Fraværsregelen har vært en suksess, sa Erna. Hun tenkte ikke på fraværet av politisk konsistens mellom det samarbeidende regjeringspartiets statsråder og det samme partiets stortingsgruppe. Det handlet tvert imot om læringsmiljø.

Statsministeren mente at det nye oppmøteregimet i videregående skole var et eksempel på en reform som ga stor uttelling uten å koste milliarder. Det var systemet som måtte endres, poengterte hun. Kanskje blir det Høyres neste slagord: «Systemer, ikke milliarder».

I klimabolken ble Erna Solberg forelagt det mulige scenario at Carl I. Hagen vender tilbake til Stortinget, og hva det vil ha å si for Regjeringens samstemmighet i miljøpolitikken.

Men statsministeren fryktet ikke noen forsuring av samarbeidsklimaet av den grunn. Som hun uttrykte tidligere i sin redegjørelse:

– Vi må tåle at noen enkeltutslipp går opp.

* * *

