Dette ble altfor dyrt

Leder I 11. time ble de fire samarbeidspartiene lørdag enige om statsbudsjettet. Det er godt at flere uker med usikkerhet er over, at landet unngikk en regjeringskrise og at et budsjett omsider er på plass.

Det er ingen tvil om at både Venstre og KrF har oppnådd en hel del i budsjettforhandlingene. Noe er mest av symbolsk betydning, men andre påplussinger er konkrete og målrettede, som for eksempel når det gjelder jernbane. Venstre kan feire grønne seire i dette budsjettet. Aldri har klima- og miljøsaker stått like sentralt i en budsjettprosess. Likeså har KrF gått gjennomslag for mange av sine hjertesaker innenfor skole, omsorg og helse.

Helheten i dette statsbudsjettet er likevel blitt mye dårligere. Summen er at dette blir altfor dyrt. Pengebruken øker enda mer enn det Høyre og Frp hadde lagt opp til i et allerede svært ekspansivt statsbudsjett. Det store problemet er at budsjettrammene sprekker på grunn av manglende prioriteringer. Regjeringen har kjøpt seg enighet ved å strø syv milliarder kroner over en rekke gode formål som samarbeidspartiene ønsket seg. For lite er dekket inn av kutt på andre områder.

Å prioritere betyr å velge noe på bekostning av noe annet. Langvarig gode økonomiske tider, med solide inntekter fra olje- og gassektoren, har gjort at vekslende regjeringer har foretatt sine prioriteringer på topp av allerede svulmende offentlige budsjetter. Høyre har alltid sagt at er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk, men har i hele perioden gått med på store utgiftsøkninger for å holde det borgerlige firkløver samlet.

Andre europeiske land, som har befunnet seg i en mindre begunstiget økonomisk situasjon enn Norge, har for lengst måttet foreta smertefulle kutt og omstillinger. Ved å innvilge oss altfor ekspansive offentlige budsjetter i dag, skyver vi problemene foran oss til neste generasjon. Med reduserte inntekter fra oljen vil også norske regjeringer ble tvunget til å foreta reelle prioriteringer, ikke bare endeløse påplussinger.

De siste ukenes budsjettkrangel har ikke fungert som et fint utstillingsvindu for borgerlig samarbeid foran et valgår. Men den politiske hukommelsen er kort, partiene ble tross alt enige og særlig småpartiene har noen gaver til sine velgere. Velgernes dom kommer i september. Det vi i alle fall kan fastslå er at den politiske avstanden mellom Frp og KrF/Venstre ikke er blitt mindre, bare enda mer synlig, i løpet av de siste tre årene. Det viser de stadig vanskeligere budsjettforhandlingene.

