Hungersnøden i Sør-Sudan er en lenge varslet, menneskeskapt katastrofe

Debatt Det er bare en fredsløsning som virkelig kan hindre en altomfattende hungersnød. Vil utenriksminister Børge Brende (H) nå bidra til dette?

HILDE FRAFJORD JOHNSON, generalsekretær i KrF og tidligere spesialrepresentant for FN i Sør-Sudan

Da fikk vi beskjeden. Mandag denne uken erklærte FN sultkatastrofe i Sør-Sudan. I dag varslet Børge Brende at Norge stiller med 135 millioner kroner i økt nødhjelp til landet. Det er bra. Men det vil sannsynligvis ikke holde.

HILDE FRAFJORD JOHNSON er generalsekretær i KRF og tidligere spesialutsending for FN i Sør-Sudan. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

For alt tyder på at det vil bli verre.

Sultkatastrofen skyldes nemlig ikke manglende regn og feilslåtte avlinger. Det er borgerkrigen som er årsaken. Katastrofen er menneskeskapt. For første gang på seks år erklærer FN sultkatastrofe i et land. Siste gang var Somalia i 2011. Dette forteller hvor alvorlig situasjonen er. Det er tørketid akkurat nå, noe som betyr at det er stor sannsynlighet for militære offensiver på begge sider.

En lenge varslet katastrofe



Og hungersnøden brer om seg nettopp i de områdene som har vært gjenstand for de hardeste kampene. Det er en lenge varslet katastrofe. Foreløpig gjelder varselet deler av landet. Men også andre områder i landet blinker i rødt. Verdens Matvareprogram slår alarm: Det vil ikke ta lang tid før sultedøden når én million mennesker. I tillegg har om lag seks millioner mennesker behov for matvarebistand og annen nødhjelp i landet.

Krisen er total.

Det avgjørende er at hjelpen kommer - og at den kommer fram. Begge deler er en utfordring. Hjelpeorganisasjonene får ikke nok penger til å stille opp med mat og medisiner. Norges bidrag er derfor svært viktig. Når pengene går til FN og nødhjelpsorganisasjoner, og ikke regjeringen, er det ingen grunn til å nøle. Her bør vi stille raust opp!

Like viktig er det at presset økes mot myndighetene, slik at de ikke stikker kjepper i hjulene for hjelpesendingene. Dette gjelder ikke minst for nødhjelp som skal inn i opprørskontrollerte områder. Tilgang er avgjørende. Også sikkerhetsproblemene i felt må håndteres.

Vi må stille opp



Intet av dette må imidlertid hindre oss i å stille opp. Sør-sudanerne har vært igjennom Afrikas lengste borgerkrig, før det i 2005 endelig ble fred. Avtalen ble imidlertid ikke fulgt opp, og folkeavstemningen om den sørlige regionens status endte med et overveldende flertall for uavhengighet i 2011. Sør-sudanerne hadde fått nok.

Men så ble de sviktet av sine egne. En politisk krise i verdens yngste stat førte i desember 2013 til en borgerkrig med større overgrep mot sivilbefolkningen enn det de tidligere hadde opplevd. Selv en fredsavtale i 2015 bidro ikke til fred, men endte nye kamper. Når folket er så ettertrykkelig sviktet av sine ledere, må ikke det internasjonale samfunn gjøre det samme.

Og det er bare en fredelig løsning som kan hindre at sultkatastrofen vil gjelde hele landet, og alle dets nær 12 millioner innbyggere. Norge har spilt en viktig rolle i arbeidet for en fredsløsning, sammen med partnere i den afrikanske regionen, FN og Troika-landene USA og Storbritannia. Det siste halvåret har fredsbestrebelsene ligget på sotteseng, og det internasjonale samfunnet ser ut til å være handlingslammet.

Høynivåsamtaler mellom regjeringen i Juba og opprørsleder Rick Machar er enda ikke i gang. I stedet sitter Machar i tilnærmet husarrest i Sør-Afrika, uten at det tas nye fredsinitiativ. Sånt blir det bare flere kamper og sultkatastrofer av.

I slutten av januar tok FNs nye generalsekretær Antonio Guterres initiativ til et møte i Etiopias hovedstad Addis Ababa om Sør-Sudan, der de regionale aktørene, Den Afrikanske Union, Troika-utsendingene og nabolandene var tilstede. Der var det enighet om å støtte opp om fredsbestrebelsene til AUs spesialutsending for Sør-Sudan, Alpha Oumar Konare. Men Konare trenger ressurser til sin skytteltrafikk mellom de berørte parter og politisk støtte fra alle aktører i regionen.

Så langt har imidlertid regjeringen i Sør-Sudan lyktes med sin strategi, å bidra til å isolere Machar og hevde at de følger opp fredsavtalen gjennom en nasjonal dialog. Men når ikke opposisjonen er med i prosessen snakker vi om keiserens nye klær. Det blir det ikke fred av. For at man skal lykkes med å få en fredsprosess på skinner igjen må alle parter delta. Å ekskludere en part, som attpåtil sitter på betydelige våpenarsenaler, vil ikke føre noe sted.

Vil du bidra til fredsløsningen, Brende?



Dessverre har denne linjen hatt amerikansk støtte. Spørsmålet er hva Trump-administrasjonen nå vil. Det internasjonale samfunn kan imidlertid ikke vente på dem. Og Norge kan heller ikke vente på Troika-samarbeidet. Det haster.

For i Equatoria-regionen er Dinka-soldater utenfor regjeringshæren klare til å renske hele området for opposisjon og antatte sympatisører i sivilbefolkningen. FNs varsler om folkemordsliknende angrep har ikke vært til å misforstå. Likeledes øker angrepene i nord, der opposisjonen er sterkere. Skal slike massedrap unngås, må det forhandles om fred nå.

I tillegg vil nye kamper hindre hjelpesendingene i å nå fram til den sultende befolkningen. Desto viktigere er det at det blir fortgang i en fredsprosess som inkluderer alle parter i konflikten. Et klart mandat fra afrikanske ledere til spesialutsending Konare er viktig her. Norge har en sentral rolle å spille. Gjennom et aktivt fotarbeid overfor afrikanske ledere og Troika-kolleger bør vi bidra til at forhandlinger kommer i gang snarest.

En ting er å bevilge nye midler til å avhjelpe sultkatastrofen. Men det er bare en fredsløsning som virkelig kan hindre en altomfattende hungersnød. Vil utenriksminister Børge Brende nå bidra til dette?

Hilde Frafjord Johnson er tidligere utviklingsminister, fasilitator i fredsprosessen for Sudan og forfatter av tre bøker om Sudan og Sør-Sudan, den siste på norsk, Den vanskelige freden, Når fred blir til ny krig (Cappelen-Damm, 2016).