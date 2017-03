En sørkoreansk såpeopera

Kommentar Korrupsjonsskandalen i Sør-Korea trekkes frem som den verste krisen i landet siden 1950-tallet.

Av AXEL STØREN WEDEN

Til vanlig er det den brysomme naboen i nord som stjeler overskriftene verden rundt for sine atomprøvesprengninger, sitt stalinist-diktatur og sine grove menneskerettighetsbrudd.

Men det siste året er det Sør-Korea som har blitt rystet av en historie som overgår selv en av landets såpeoperaer, vilt populære i resten av Asia for sine overnaturlige historier og selv-blekede skuespillere.

Natt til fredag, norsk tid, ble landets president Park Geun-hye avsatt. Nå stilles hun for riksrett, tiltalt for korrupsjon. I demonstrasjonene i etterkant av avsettelsen, hvor hundretusener deltok, har to mennesker mistet livet.

Korrupsjonsskandalen, som involverer flere toppledere i Samsung, har blitt omtalt av tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon som den verste hendelsen i verdens ellevte største økonomi siden krigen mot nord på 1950-tallet.

Sentral i historien er president Park Geun-hyes nære venn Choi Soon-sil. Hun trekkes frem som en Rasputin-lignende skikkelse som har brukt presidenten som en marionett for egen vinning. En sørkoreansk AFP-journalist forklarer det slik:

«Hvorfor det er så mye sinne rettet mot Choi? Forestill deg at ditt statsoverhode hadde en spåkone som sin høyre hånd og lot henne ta seg av alle politiske beslutninger».

Chois far står bak en kultaktig religion som blander aspekter av kristendom, buddhisme og sjamanisme - hvor sjamaner som opererer som mellomledd mellom de døde og de levende, er sentrale.

Choi ble selv overhode for kirken i 1994, og skal ha vunnet Parks tillit ved å hevde at hun kunne levere beskjeder fra Parks avdøde mor, Yuk Young-soo. Choi har siden utøvd en enorm innflytelse over Park, og skal ha hjulpet med både valgkamp og taler.

Den spirituelle jernhånden Choi har holdt over Park, skal hun blant annet ha brukt til å skaffe datteren sin innpass på landets beste universitet (hvor hun også fikk ordnet med studiepoeng for fag datteren aldri tok), og å ha presset en rekke bedrifter, inkludert Samsung, til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser som hun selv eier.

Analytikere har trukket frem prosessen med å stille Park for riksrett som selve lakmustesten for landets unge demokrati. Det vekker oppsikt at en demokratisk valgt leder, for første gang i historien, har blitt avsatt i et land der fremferden til de rike og mektige stort sett har fått gå ustraffet.

Nå skal nyvalg holdes for å velge Parks etterfølger. Vedkommende vil få den svært krevende oppgaven med å manøvrere seg unna en sikkerhetspolitisk frontkollisjon.

Utplasseringen av det amerikanske rakettforsvarssystemet THAAD som et svar på Nord-Koreas atomprøvesprengninger, har eskalert spenningen på Koreahalvøya til et høyere nivå enn på lenge.