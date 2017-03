Ikke akkurat en regnbuenasjon

Kommentar De siste ukene har det på nytt brutt ut voldsomme protester mot migranter i Sør-Afrika.

AV AXEL STØREN WEDÉN

«Nelson Mandela snur seg i graven».

Sitatet har fått stadig mer gjenklang de siste årene. I takt med åpningen av Sør-Afrika mot omverdenen etter over et halvt århundre med rasebasert segrering og systematisk undetrykkelse av landets svarte, fargede og indiske befolkning, strømmet afrikanske og asiatiske migranter til landet som ble lansert som «regnbuenasjonen».

Sør-Afrika var en multikulturell høyborg der det skulle være plass til alle.

Tilværelsen for afrikanske og asiatiske migranter minner derimot om et mareritt i dagens Sør-Afrika. Migration Policy Institute beskrev allerede i 2008 landet som en av nasjonene med mest fremmedfrykt i verden.

De siste ukene har voldsomme protester mot innvandrere nok en gang blusset opp i hovedstaden Pretoria. Butikker og boliger eid av migranter er blitt plyndret og satt i brann. Det har gått spesielt hardt utover migranter fra Zimbabwe, Malawi, Nigeria, Somalia og Pakistan.

Lignende protester har tidligere fått svært dødelige utfall.

Det som startet som opptøyer i en township utenfor Johannesburg i 2008, spredte seg snart til målrettede angrep på migranter over hele landet. 68 mennesker ble drept.

– De kommer hit fordi de tror Sør-Afrika er et land som flyter over av melk og honning. Men dette er et land hvor folk ikke har innlagt vann til å trekke opp etter seg på do, fortalte Mario Khumalo, stifteren av det innvandringsfiendtlige partiet «South Africa First», i et radiointervju der han rettferdiggjorde den siste bølgen med demonstrasjoner og angrep.

Sitatet treffer kjernen i oppfatningen til flere økonomisk marginaliserte, svarte sør-afrikanere. Arbeidsledigheten blant unge svarte er over 50 prosent. Fattige, ofte papirløse, migranter beskyldes for å stjele jobbene, bringe med seg sykdommer, bidra til kriminalitet - og stjele damene til lokalbefolknin

gen.

Selv om det styrende ANC-partiet stadig tar avstand fra angrepene på migranter, er det flere som hevder at regjeringen bevisst fyrer opp under motstand mot innvandring i befolkningen, for å flytte fokus fra den enorme korrupsjonen og en økonomi i sterk nedgang.

Trangen fra en marginalisert gruppe i samfunnet til å utpeke en enda svakere gruppe som syndebukk og som roten til deres egne problemer, er ikke noe nytt. Frigjøringsbevegelsen ANC har sviktet de fattigste av de fattige i de over 20 årene de har sittet med makten. I prosessen har de også sviktet landsfaderen Nelson Mandelas visjon om et Sør-Afrika som aldri igjen skulle oppleve systematisk diskriminering fra en gruppe overfor en annen.