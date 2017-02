Hva lærer vi av søppelskandalen?

Debatt De fleste er enige om at bestemor ikke skal legges ut på anbud, men når det gjelder fellesskapets tekniske tjenester, som renovasjon og renhold, er bildet et annet.

BJØRNAR MOXNES, leder i Rødt og gruppeleder i Rødt Oslo.

Langt inn i sosialdemokratiets rekker er det mange som mener at slike tjenester er egnet for kommersiell konkurranse.

Søppelskandalen i Oslo gir nytt liv til denne diskusjonen: Er Veireno det ene sorte fåret i en flokk av skinnende hvite lam? Eller er søppelskandalen nok et eksempel på at renovasjon på anbud er en dårlig idé?

BJØRNAR MOXNES, Rødt-leder. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Ifølge VGs lederskribent 21. februar bør avfallshentinga på nytt legges ut på anbud, «fordi kommunal sektor trenger konkurranse fra private aktører for å oppnå gode og effektive tjenester til riktig pris». Hvor godt stemmer denne påstanden overens med erfaringene vi har med søppel på anbud?

Du og jeg betaler for deres profitt



Det er få håndfaste eksempler på at den kommersielle konkurransen gir de resultatene som VG påstår. Det er kanskje grunnen til at VG ikke har noe konkret å vise til. Til gjengjeld fins flere eksempler på det motsatte.

La oss ta prisen først. Gjør konkurranse renovasjonen billigere? Ifølge en De Facto-rapport fra 2015, var årsgebyret for husholdningsavfall i 2014 høyest i kommuner der søppelhenting var satt ut til private bedrifter. Gebyret har også økt mest i kommunene der denne tjenesten har vært konkurranseutsatt. I kommunene der renovasjonen var satt ut på anbud, var gebyrveksten i tiårsperioden 2004 til 2014 tolv prosentpoeng høyere enn i kommunene der renovasjonen var i egenregi.

Fikk du med deg?: Oslo kommune skroter søppelkontrakten

Det er kanskje ikke så rart at det blir høyere avgifter med privatisert renovasjon. Det er du og jeg som betaler for avfallsselskapenes profitt. Og den er ikke beskjeden. Veireno hadde i 2014 en driftsmargin på 22,8 prosent. Det er skyhøyt over normal næringsvirksomhet Samme år hadde et av de største avfallsselskapene, RenoNorden, 104 millioner i driftsresultat, mens driftsresultatet i Norsk Gjenvinning var 170 millione

Dette er privat fortjeneste hentet fra innbyggernes felles midler. Dette skjer selv om gebyret ifølge loven skal gå til å dekke de reelle kommunale kostnadene til renovasjon. Jeg betaler verken skatt eller gebyr til felles velferd for at pengene skal sluses ut til Veireno-eier Johnny Engersluksusleilighet til 45 millioner.

Dårlige arbeidsforhold



Hva betyr anbudskonkurranse for arbeidsforholdene? Hos Veireno avdekket Arbeidstilsynet at sjåfører jobbet 29 dager i strekk. 15-timersvakter flere dager på rad, uten skikkelig hvile mellom øktene. Eierens smålighet var så intens at søppeltømmerne ikke en gang fikk utlevert vinterhansker da kulda satte inn. Det fikk de først på mandag denne uka, da kommunen overtok.

RagnSells tok over husholdningsrenovasjonen i Asker i 2010, fordi de skulle gjøre jobben 10 millioner kroner billigere enn konkurrenten. Selskapet leide inn polakker via Adecco. De jobbet fra seks om morgenen til seks på ettermiddagen, seks dager i uka. Arbeidstilsynet fant flere brudd på arbeidsmiljøloven da de undersøkte saken.

Se også: Varsler mistillit mot MDG-Lan

RenoNorden overtok renovasjonen i flere Hedmarkskommuner 1. januar i år. En av renovatørene deres fikk bare fem timers hvile mellom to arbeidsdager, der han jobbet 19 og 18,5 timer. Den første uka i januar var det 22 brudd på bestemmelsene om døgnhvile. Vi snakker om sjåfører som kjører 20 tonn tunge biler rundt i trange gater. Man kan tenke seg hva dette betyr for andre trafikanters liv og helse.

Norge har en EØS-avtale som åpner arbeidsmarkedet vårt for millioner av arbeidsfolk i fattigere land. De blir ofte utstyrt med falske kontrakter. De risikerer å stå uten jobb hvis de fagorganiserer seg. De må ta til takke med arbeidsforhold som vi fikk slutt på i Norge for 50 år siden. I denne situasjonen har en del norske kapitalister som forretningsidé å erstatte våre framforhandlede rettigheter i arbeidslivet med det vi nå ser. Når politikere i dagens situasjon velger å arrangere priskonkurranse på renovasjon, bør de vite at dette er å velge sosial dumping som strategi.

Tidligere Veireno-ansatte på jobb for Oslo kommune: – Har ikke vært gøy

Jobber de ikke vil ha slev



Kan det være at mange politikere og mediefolk godtar anbud på renovasjon fordi det handler om jobber de aldri vil ha selv? I så fall synes jeg folk i høye posisjoner bør tenke over at de som kjører søppelbil eller vasker kontorer er mennesker de også. De blir like slitne av å jobbe fra 6 til 22 og så gå på jobb igjen klokka 5, enten de er rumenere eller nordmenn. De fryser like mye på fingrene av å ikke ha vinterhansker bakpå søppelbilen som du ville gjort. De har de samme drømmene om en trygg framtid for barna sine som deg og meg. Så når ble nordmenn et folk som tåler så inderlig vel uverdige livsvilkår som ikke rammer oss selv?

Det er fullt mulig for norske kommuner å gi utenlandske EØS-borgere jobb i renovasjon uten sosial dumping. Men da må kommunen drive i egen regi. Som vi gjør i Oslo nå. Da fins ikke det kommersielle motivet for å lure seg unna lover og avtaler for å hente ut millioner i privat profitt. Vi unngår priskonkurransens kappløp mot bunnen innen arbeidsvilkår, som Veireno er et trist eksempel på. Og vi slipper at noen skummer fløten av renovasjonsgebyret vårt og tar med seg fortjenesten til skatteparadiset Jersey, slik NorskGjenvinning gjør.

Søppelskandalen i Oslo har vært en vekker for mange. Jeg håper de andre partiene ikke sovner igjen.