De tok en kvikkas

Kommentar Leser du lørdagavisen først på mandag? Eller har søppelet tårnet seg opp i bøtta? Da har du blitt utsatt for et anbud. Du også.

Post på lørdager er historie. Men lørdagsavisene skal frem. Samferdselsdepartementet la i fjor oppdraget ut på anbud. Det virket lite lukrativt. Å kjøre aviser til «der som ingen skulle tru at nokon skulle bu» er et underskuddsforetak. Men staten spytter i mellomlegget, slik at det likevel blir lønnsomt.

Posten har kjørt lørdagsavisene i alle år. Men nå mistet de monopolet. Det statseide selskapet prøvde seg likevel i anbudskonkurransen, men tapte mot det bittelille firmaet Kvikkas, som sa de kunne gjøre jobben for 210 millioner. Postens pris var 309 millioner.

Da var den saken avgjort. For pris var det viktigst, «leveringssikkerhet» underordnet, viser anbudsdokumentene. Kvikkas skulle løse oppdraget ved hjelp av underleverandør Norpost. Før helgen meldte Norpost seg konkurs, for så å bli oppkjøpt av Kvikkas.

Det har vært en tøff vinter. For lørdagsavisen har blitt mandagsavis for mange etter at Kvikkas og deres underleverandør tok over.

På Sunnmøre måtte redaktøren selv, Rune Sæbønes, ut i båt for å få Møre-Nytt levert. Avisen Firda i Sogn og Fjordane gikk rett og slett over fra lørdags- til fredagsavis fordi avisen aldri kom.



En innleid kvikkas på vinterføre uten vinterdekk på svingete veier, fikk jeg høre om i Rindal på Indre Nordmøre, hvor jeg kommer fra. En nabo prøvde å hjelpe en sjåfør uten snøring på hvor Adresseavisen og Sør-Trønder'n skulle leveres. Her opereres det ikke med gateadresser. Ofte ikke en gang etternavn, bare gårdsnavn.

Da blir det selvsagt vanskelig å gjøre det billigere og bedre enn de gamle, lokalkjente postfolkene. Særlig når kvikkasen ikke kunne norsk en gang. Han stakk fra bygda før avisene var levert.



Klagebunkene fra sure avislesere tårnet seg naturligvis opp som søppelbergene i Oslo, hvor renovasjon er satt ut på anbud.

I hovedstaden vant selskapet Veireno konkurransen om å hente søppelet i 2015.

Det gikk så dårlig at Veireno nå er fratatt jobben og slått konkurs.



Fortellingene om konkurranseutsetting samles opp til skrekk og advarsel på nytt før valgkampen. SV kritiserte på sitt landsmøte i helgen de blåblås privatisering av jernbanen, motorveien og selvsagt bestemor - altså eldreomsorgen.

Men det er ikke egentlig konkurranseutsettingen i seg selv som er problemet. Privatdrevne sykehjem hvor ansatte og eldre trives, er ikke noe å klage på. Annet enn at det kan være lurt rent taktisk.

At det offentlige har monopol på alle mulige tjenester vil ikke en gang SV. Slikt gir sovjet-style på både sørvis og pris. Konkurranse er selvsagt bra, så lenge lovverket følges og jobben gjøres.

Problemet er ofte at det gjøres for dårlig forarbeid med anbudene. Hva som egentlig skjedde i søppelskandalen i Oslo er fortsatt under gransking. Men vi vet nå at Veireno hadde ulovlige lån på over 15 millioner kroner i selskapet. Det visste ikke Oslo kommune.

Dårlig bakgrunnsjekk er en vanlig tabbe. Firma som slipper gjennom kvalifisering i en anbudsrunde kan man ikke si nei til i etterkant. Om et firma klager på at de ikke fikk anbudet - noe som er helt vanlig - kan hele prosessen stoppe opp.

Seriøse firma priser ikke arbeidet for lavt med vilje. Ingen ønsker å tape penger. Om konkurrentens pris er 50 millioner og din var 40, har du god grunn til å være misfornøyd. Du kunne tjent 9,9 millioner mer.

Om pris betyr alt i anbudet, kan likevel ikke det offentlige bruke skjønn når deltakerne er godkjent. Firmaet som er billigst skal velges, selv når det bare skiller en tier. Om det firmaet opererer med mye lavere pris enn konkurrentene, er det grunn til nervøsitet. Sjansen er god for de har glemt å regne med alt.

Nå er det ikke det offentliges problem at budsjettet sprekker. Firma må selv dekke det de glemte å regne inn. Men det blir likevel det offentliges problem når folk ikke får avisen, men et berg med søppel toppet med brudd på arbeidsmiljøloven.

I Oslo er attpåtil takken at innbyggerne må betale ekstra renovasjonsavgift for å dekke inn tapet på 40 millioner.

De borgerlige har ansvaret for disse anbudene. Venstresiden angriper dem naturlig nok. «Posten i 2017 ikke skal gå med posten. Posten skal gå med overskudd,» hørte jeg er blitt en vits.

Men konkurranseutsetting bør egentlig ikke være en ideologisk krangel. Langt ut på venstresiden ønsker partiene private til å ta oppgaver det offentlige tradisjonelt har hatt. Barnehageløftet er det vondeste og beste eksempelet.

Søppelhentingen i Oslo har vært lagt ut på anbud i 20 år. Det er ikke nytt. Men iveren etter nye privatiserings-suksesser å vise frem, står høyresiden i fare for å levere ut gratis ammunisjon.

De ideologiske skylappene forblinder begge sider. For egentlig er dette en pragmatisk sak. Ingen vil ha bestemor på anbud. Men svigermor er helt greit.