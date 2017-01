Slankekapitalistane si høgtid

Debatt Ei lita veke etter at jule- og nyttårshøgtida er over, er det berre å gjere seg klar for ei ny høgtid: Januar - slankeindustrien si eiga høgtid.

KRISTIAN FJELLANGER, forfattar

Eg er ikkje betre enn andre. Etter ei julehøgtid der ein nesten har ete på seg diabetes, etter å ha meska i seg småkaker, pinnekjøt, riskrem og konfekt, så er kaloripanikken på plass. Ein kjenner det har fleska seg til nedover, når ein tvinger på seg den buksa som satt fint i november.

Sjølv om ein då i utgangspunktet ikkje hadde særleg med nyttårsforsett, så kjem jo dei vanlege januartankane: No må eg ta skeia i ei anna hand. Eller endå betre, legga skeia frå meg heilt og fullstendig.

Levande parodiar

Eg er slettes ikkje den einaste som kjenner det på det viset. Måndag 2.januar var det så fullt på treningsstudioet at eg snudde i døra – og gjekk heim og såg ein film i staden. Januartrøytte og småkvapsete med eit lett fortvila utrykk i andletet står dei der og trakkar. Som levande parodiar på januar.

Denne fortvilinga er det mange som står klar til å utnytte. Slankekapitalistane som under dekkje av å ville gje deg eit betre og sunnare liv, skal tene store pengar på ditt januarflesk.

Klassikaren Nutrilett er på banen med både supper og barar som gjev deg eit slags minimumsinntak av kaloriar, slik at du raser ned i vekt. Coffee Slender er ein kaffi som gjer at forbrenninga aukar, og du får ei slank kroppsform. Campkilo tilbyr Ketose Kickstart som raskt og uproblematisk får deg i ketose, slik at du «kjem til å vere overraska» over kor mykje du tek av berre på 14 dagar.

Alternativt kan ein kjøpe boka «Slank på 9 dager» som skal gje heilt forbausande gode resultat. Ein lesar av boka seier: «...boken er utrolig lettlest, kun 22 sider, men den inneholder mer kvalitet og leverer flere resultater enn noe annet jeg har forsøkt med tidligere...»

Då er det vel ingen tvil. Dette lyt virke.

Treningsekspertane sine råd

Treningsekspert Helle Bornstein svinsar rundt og gjev deg så mange velmeinande treningstips at eg vert støl i musklane berre av å høyre på. Og på bloggen sin gjev ho så mange tips av ymse kaliber at eg nesten må setje meg ned å tenkje over dei store spørsmåla i livet.

Sjølvaste Hollywoodtreneren Cornelis Elander går på sin blogg meir til kjernen i kvifor me er der me er i dag.: «globaliseringen har vært en regelrett katastrofe for helsa til folk flest, der det har skapt et samfunn hvor man blir dumpet billig, kaloririkmat rett i fanget». Det kan derimot synast som om Fedon Lindberg ligg på latsida og ikkje har kome opp med noko nytt endå i år.

Dagbladet er i alle høve på plass, og gjev oss råd om korleis ein kan kvitte seg med julefeitet, medan VG sin vektklubb har på plass to glade damer som fortel oss korleis me kan ete og trene oss spreke på fire veker. Norsk Ukeblad, Hjemmet og tilsvarande magasin står heilt sikkert klare for å gje deg sine tips, anten det er den gode gamle grapefrukten eller «slank med frø og egg».

Eg berre saknar eit oppslag i Klassekampen: «Slank deg med Marx» – eit eige slankeopplegg for folk på venstresida.

Både Elixia og Fresh Fitness har nye medlemsopplegg, der du kan skreddarsy det medlemsskapet som passar deg. Det er diverre ikkje mogleg å skreddarsy eit medlemsskap som varer heile januar og halve februar som er det flest folk brukar. Treningssentera tener milliardar på sveitte medlemmar i løpet av eit år. Kor stor del av dette som er pengar frå støttemedlemmar, er uvisst.

Det er slettes ikkje rart at det er mange som står klare til å gje deg gode råd eller halsbrekkande treningsopplegg. For det er enorme summar å tene på folks ynskje om å vere perfekt eller ha den til ei kvar tid ideelle kroppen. Og me let oss lure, til å kjøpe både det eine og det andre. For kan ein i det heile teke ta av eit gram utan pulsklokke eller hypnose?

Du kan få den kroppen du vil ha tydeligvis, men det det kostar. Dyrt. I alle høve om ein skal kjøpe det som nærmast verkar for godt til å vere sant. Og verkar det slik, så er det vel som oftast det og.

Dei trauste råda

I fleire artiklar er det slått fast frå ulike forskingsmiljø at varig vekttap er vanskeleg. Enkelte seier at det er umogeleg. Men om ein skal få det til, så handlar det om å tenkje langsiktig. Og gjere grep som ein kan leve med. Og leve godt med. Og då er det jo dei keisame og trauste råda som vil fungere. Men den gode nyheita er jo at dei kan vere heilt gratis å gjennomføre.

1. Reduser kaloriinntaket

2. Beveg deg meir

Og du går nok korkje inn i noko form for ketose eller tek av 15 kilo på 14 dagar, men du kan gjere gode val for deg, som både kan gje vekttap om det er det du ynskjer, eller som har god effekt på helsa. For inaktivitet er farlegare enn overvekt. Og dei aller fleste vil nok merke effekt om ein kuttar ut sukkerholdig brus og joggar seg ein tur gatelangs, eller traskar oppover ein fjellsti.

Ein treng jo strengt tatt ikkje stå inne på eit treningsstudio eller drikke ein dyr Smoothie med algar eller ingefær. Ein kan gjere dei gode vala når ein står på den trauste daglegvarebutikken, med til dømes å følje råda frå Statens råd for ernæring. Kjedeleg, men mogleg å gjennomføre. For til sjuande og sist er det akkurat det som det handlar om.

Å gjennomføre og stå i det. Og det er ditt eige ansvar.